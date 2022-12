Grandi e piccini si innamoreranno di un piccoli borgo italiano premiato per il Natale

Pochi sanno dove si trovano le migliori attrazioni di Natale in Italia, tra Nord, Centro e Sud. Una di queste è premiata a livello europeo

Se per molti il ponte dell’Immacolata è l’occasione giusta per fare l’albero e decorare la casa e gli esterni, altri preferiscono viaggiare.

Le destinazioni possono essere le più varie e vanno dalle terme in alta montagna alle località italiane o europee tradizionalmente conosciute per i mercatini natalizi.

Insomma, un piccolo assaggio di vacanza che precede quelle di Natale, qualora avessimo già provveduto a prenotare un viaggio per tutta la famiglia.

Ma anche chi appunto non farà le ferie al caldo o in qualche capitale europea può comunque vivere un sogno, anche solo per un giorno.

In effetti, grandi e piccini si innamoreranno di questo piccolo borgo italiano citato anche nella top 20 europea dei migliori mercatini di Natale.

Govone

Non si tratta di Gubbio, già premiata per ospitare l’albero più grande del Mondo e uno dei mercatini a tema più interessanti.

Stiamo parlando invece di Govone, un piccolo centro piemontese collocato tra le colline delle Langhe e del Monferrato.

Dal 19 novembre, il borgo diventa per un mese una location fiabesca, ispirata ai racconti dell’autore divenuto celebre per “Il mago di Oz”.

Govone diventa il magico paese del Natale, così com’è anche sottolineato da una recente classifica europea.

Ai mercatini partecipano artigiani provenienti da tutta Italia e non mancano attrazioni come la casa di Babbo Natale e la casa degli elfi.

Altrettanto magica è anche l’antica giostra del carosello torinese, pronta a far tornare bambini anche i più grandi.

Grandi e piccini si innamoreranno di questo piccolo borgo italiano e di altre località da fiaba

In ogni caso, ci sono altri comuni italiani che per le Feste si colorano di luci e diventano ancora più attraenti.

Il primo è Montepulciano, città nota soprattutto da un punto di vista enogastronomico: in questo periodo, però, diventa la casa ufficiale di Babbo Natale.

La fortezza del borgo diventa un villaggio natalizio tutto da visitare in compagnia degli elfi e ci sono anche le renne.

E quando arriva l’ora della merenda, tutti nel giardino del castello dove non manca il buon cibo, l’ideale per scaldarsi in queste fredde giornate.

Spostiamoci adesso più a Sud perché tra le località da visitare assolutamente prima di Natale rientra anche Salerno, nota soprattutto per la manifestazione Luci d’Artista.

La città si veste di luci che riproducono mondi incantati ispirati all’immaginario dei racconti natalizi.

Facciamo, poi, una decisione inversione di rotta e trasferiamoci nuovamente verso Nord, più precisamente a Manarola, in Liguria.

Cuore pulsante delle Cinque Terre e meta molto ambita in estate, non è meno intrigante in questa stagione, anzi.

Proprio i suoi iconici e caratteristici terrazzamenti che affacciano sul mare ospitano quello che è considerato il presepe più grande del Mondo.

Si tratta di un presepe che conta circa 300 figure luminose che vengono tradizionalmente accese a partire dall’8 di dicembre.

Per concludere il nostro tour all’insegna della magia del Natale, citiamo un’attrazione estera, ovvero i Giardini di Tivoli di Copenaghen. Qui realizzano uno degli spettacoli luminosi migliori al Mondo che fa da cornice al tipico mercatino a tema natalizio.