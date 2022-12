Ne è sufficiente qualche goccia per togliere finalmente dal muro ditate, segni di biro o pennarello

Il segreto per cancellare impronte, ditate e segni da muri e pareti è nascosto in 2 ingredienti comuni e poco costosi che usiamo anche per la cura del corpo.

Tutti, in casa, abbiamo almeno una parete macchiata da un’impronta di scarpa, una ditata o un residuo di sporco. Capita soprattutto a chi ha dei bambini, che sui muri compaiano improvvisamente tracce di inchiostro o di pennarello.

Pensare di imbiancare tutto da capo ogni volta che questo accade è assolutamente assurdo. Senza contare l’enorme spesa economica e la fatica che questo comporterebbe.

La soluzione migliore è, invece, trovare un metodo per eliminare le tracce di sporco, in modo semplice e veloce. Per fortuna questo metodo esiste, e riuscirebbe a rendere, sin da subito, le macchie meno evidenti. Ci serviranno solo 2 ingredienti che tutti, ma proprio tutti, usiamo quotidianamente nelle nostre giornate.

Ne è sufficiente qualche goccia per eliminare gli aloni di sporco sulle pareti, senza rovinare il colore

Il primo prodotto che ci tornerà utile nella nostra impresa casalinga è il dentifricio. Questa pasta morbida, infatti, può aiutarci a pulire diverse parti della casa, e non solo.

La sua incredibile efficacia ci potrà aiutare anche a eliminare i segni presenti su muri e pareti, in modo molto semplice. Le uniche avvertenze a cui dovremo fare attenzione prima dell’uso saranno 2.

La prima è quella di usare solo un dentifricio a pasta bianca, che non rischierà di creare aloni colorati sulle pareti. La seconda, invece, è che il metodo che suggeriremo di seguito, sarà da sperimentare solo sulle pareti bianche. Va da sé che, da questo insieme, dovremo eliminare tutti i muri colorati, o con carta da parati.

Dopo aver tenuto in considerazione questi avvertimenti, potremo iniziare il processo. Basterà prendere un po’ di dentifricio a pasta bianca, e stenderlo sulla macchia da eliminare. A questo punto, bisognerà strofinarlo con un panno inumidito, con movimenti leggeri e delicati. In questo modo, le macchie ridurranno sensibilmente, e il danno sarà molto meno visibile di prima.

Ecco come sfruttare le proprietà del sapone di Marsiglia

In alternativa al dentifricio, un’altra ottima idea da tenere in considerazione è quella del sapone di Marsiglia. Quest’ultimo, oltre a essere un antibatterico perfetto per lavare i pavimenti, sarà, infatti, utile anche per eliminare le macchie sulle pareti.

Stavolta, dovremo prima mischiare 20 grammi di questo sapone in mezzo litro d’acqua. Dopodiché dovremo intingere in questa soluzione un panno morbido, e strofinarlo sull’alone di sporco.

Nonostante sia un metodo molto semplice, infatti, anche questa volta riusciremo a ridurre le macchie. Ecco perché ne è sufficiente qualche goccia per eliminare i segni di sporco da muri e pareti, e tornare a rivedere tutto pulito come prima.

Il consiglio in più

Visto che, come dice il proverbio, prevenire è sempre meglio che curare, daremo qualche consiglio per evitare il problema. Uno dei prodotti migliori e più funzionali che potremo usare per salvaguardare la bellezza della nostra casa è la pittura idrorepellente.

Questa, infatti, essendo resistente all’acqua, potrà essere lavata in modo semplice e veloce, limitando eventuali incidenti di percorso. Ovviamente ciò non vorrà dire che potremo sporcare la parete ogni qual volta vorremo. Detto questo, è normale che ci sia una maggiore probabilità, su questa pittura, di rimuovere facilmente segni e tracce di sporco.