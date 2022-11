Cosa fare con la farina di grano saraceno per un’idea di primo o un dolce

Il grano saraceno è perfetto non solo per i celiaci, ma per molte categorie di soggetti. Questo perché le sue caratteristiche nutrizionali lo rendono un alimento con molte proprietà benefiche. Proprio per questo motivo, oggi andremo a vedere alcune gustose ricette con il grano saraceno. Possono essere un’idea perfetta anche per chi vuole creare prodotti da forno in casa. Partiamo da un’insalata con anche tante verdure.

Ingredienti

Per preparare questo piatto ci serviranno:

320 g di grano saraceno;

200 g di carote;

200 g di feta;

200 g di zucchine;

una cipolla bianca;

b. di olio, sale e pepe.

Cosa fare con la farina di grano saraceno ottima per le persone celiache

Come prima cosa andiamo a sciacquare il grano saraceno sotto l’acqua fredda fino a quando questa non risulterà essere limpida. Cuociamo il grano in acqua bollente per circa 20 minuti, dopodiché lo scoliamo. Adesso possiamo tagliare tutte le verdure. È consigliabile tagliarle alla julienne, in modo che siano anche più facili da mangiare. In una padella mettiamo un po’ di olio e cipolla e mettiamo a cuocere le verdure. Le lasciamo in cottura fino a quando non risulteranno morbide. Quindi, le lasciamo intiepidire. Nel frattempo tagliamo la feta a cubetti. Quando tutti gli ingredienti saranno pronti, versiamo tutto in una ciotola e la nostra insalata sarà pronta. Aggiustiamo di sale e pepe.

Torta di grano saraceno

Se invece volessimo provare a fare un dolce con questa farina, la ricetta perfetta sarà la seguente:

200 g di farina di grano saraceno;

200 g di burro ammorbidito;

200 g di zucchero;

300 g di marmellata light;

70 g di farina;

4 uova;

una bustina di lievito per dolci;

30 ml di latte di soia o normale;

b. di zucchero a velo e vanillina.

Preparazione

Andremo a separare i tuorli dagli albumi e a montarli fino a quando non diventano a neve ferma. Successivamente prendiamo il burro e lo mettiamo in una ciotola insieme allo zucchero. Lo lavoriamo fino a quando non si amalgama. Uno a uno andremo ad aggiungere i tuorli e poi il latte e la vanillina. Mescoliamo. Setacciamo la farina e il lievito, aggiungiamoli al composto e giriamo il tutto. Successivamente andiamo ad aggiungere gli albumi montati, mescolando dal basso verso l’alto per non smontarli. Quando verrà fuori un composto corposo e schiumoso allora possiamo fermarci. Prendiamo una teglia rotonda, la imburriamo e versiamo il composto. Lasciamo in cottura, nel forno, per circa 40 minuti a 180 gradi.

Come farcirla

Una volta che sarà cotta la lasciamo intiepidire. La tagliamo a metà con un coltello e possiamo farcirla con un’ottima confettura ai mirtilli o altri frutti rossi. In realtà va bene qualsiasi crema si voglia, che sia di nocciole oppure un altro gusto di marmellata. Può rimanere anche semplicemente senza niente con un po’ di zucchero a velo in superficie. Così sarebbe ottima da inzuppare nel latte. Ed ecco cosa fare con la farina di grano saraceno, ideale per creare diverse ricette dolci o salate.