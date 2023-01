I giorni fortunati per fissare la data del matrimonio il prossimo anno? Ecco quando sposarsi

Alla Luna è, da sempre, attribuita una particolare capacità di influire su alcuni aspetti della vita umana. Di seguito vedremo come in base alle fasi lunari e alla posizione dei pianeti potremo determinare date più favorevoli per celebrare un matrimonio.

Il nostro satellite impiega ben 29,5 giorni per tornare nella medesima posizione. In questo lasso di tempo si verificano 4 fasi lunari:

la Luna nuova , dove la Luna è posta fra la Terra ed il Sole;

, dove la Luna è posta fra la Terra ed il Sole; la Luna crescente ;

; la Luna piena , dove la Terra è in mezzo a Sole e Luna;

, dove la Terra è in mezzo a Sole e Luna; la Luna calante.

Fin dall’antichità si riteneva che le fasi lunari influenzassero la crescita delle colture oppure quella dei capelli. La tradizione popolare ha addirittura stabilito anche i giorni che secondo il calendario lunare sarebbero perfetti per convolare a nozze.

Quali sono i giorni fortunati per fissare la data per sposarsi

Secondo gli astrologi, per sposarsi occorrerebbe annotare i giorni con la Luna crescente e con la Luna piena. Eliminiamo poi dalla rosa delle date anche i giorni in cui Venere, Pianeta delle coppie, procede con moto retrogrado. Nel 2023 sarà retrograda dal 23 Luglio al 3 settembre. Infine eliminiamo dalle date papabili anche quelle in cui Venere transiti in casa di Scorpione, Ariete e Vergine. Questi, infatti, secondo l’oroscopo sono segni avversi al legame matrimoniale. Al contrario, prediligeremo quando il nostro satellite sarà ospite in casa del Cancro, del Toro e della Bilancia. Non ci resta che vedere quali giorni rimarranno mese per mese.

Gennaio, febbraio e marzo

Le date da scegliere secondo i criteri anzidetti sono:

1 e 2 gennaio , ossia oggi e domani, così come il 6 ed 7 sarebbero state date perfette per le nozze con Luna crescente e transito in Toro;

, ossia oggi e domani, così come il 6 ed 7 sarebbero state date perfette per le nozze con Luna crescente e transito in Toro; 28 e 29 gennaio;

2 e 3 febbraio , Luna crescente in Cancro;

, Luna crescente in Cancro; 24 e 25 febbraio , Luna crescente in Toro;

, Luna crescente in Toro; 1, 2, 3 marzo con Luna Crescente in Cancro;

con Luna Crescente in Cancro; 24 e 25 marzo con Luna crescente in Toro;

con Luna crescente in Toro; 28 e 29 marzo, Luna crescente in Cancro.

Aprile, maggio, giugno

Secondo Ovidio non bisognerebbe sposarsi mai a maggio per via delle feste che i romani dedicavano ai defunti. Al giorno d’oggi, invece, maggio è proprio il mese delle spose.

5 e 6 aprile con Luna crescente e piena in Bilancia;

con Luna crescente e piena in Bilancia; 21 aprile con Luna crescente in Toro;

con Luna crescente in Toro; 25 e 26 aprile , Luna crescente in casa del Cancro;

, Luna crescente in casa del Cancro; 2, 3 e 4 maggio con Luna crescente in Toro;

con Luna crescente in Toro; 22, 23, 24 maggio con Luna crescente in Cancro;

con Luna crescente in Cancro; 30 e 31 maggio con Luna crescente in Bilancia;

con Luna crescente in Bilancia; 19 e 20 giugno con Luna crescente in Cancro;

con Luna crescente in Cancro; 26 e 27 giugno con Luna crescente in Bilancia.

Luglio, agosto e settembre

Ricordiamo che Venere sarà retrograda per tanta parte di questi mesi. Le date quindi saranno solo:

16 e 18 settembre con Luna crescente in Cancro.

Ottobre, novembre e dicembre

Secondi i criteri che abbiamo elencato, in ottobre non avremo nessuna data utile. Vediamo in novembre e dicembre:

25 e 26 novembre con Luna crescente in Toro;

con Luna crescente in Toro; 22 e 23 dicembre con Luna crescente in Toro.

Ecco dunque svelati quali sono i giorni fortunati per fissare la data dei matrimoni 2023.