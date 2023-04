Per Leonardo, Prysmian e Recordati ribasso in arrivo?-proiezionidiborsa.it

In una seduta al ribasso si sono distinte 3 azioni con elevate probabilità di accelerare al ribasso. Tra le 28 società quotate che hanno chiuso in territorio negativo, infatti, tre hanno segnato un pattern di continuazione ribassista che consiste di tre consecutive al ribasso. Le 3 azioni con elevate probabilità di accelerare al ribasso che abbiamo considerato sono Leonardo, Prysmian e Recordati.

Non tratteremo il titolo Leonardo in quanto oggetto di una recente pubblicazione. Possiamo solo aggiungere che il ribasso sta proseguendo come da previsione e fino a ora sono state registrate nove sedute consecutive. Qualora anche la prossima seduta dovesse avere chiusura inferiore all’apertura, allora il titolo andrebbe a registrare una sequenza che non si vede sul suo grafico dal 2019.

Incrocio ribassista e rottura dei supporti, per le azioni Prysmian si potrebbe mettere molto male

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 26 aprile a quota 35,94 €, in rialzo del 5,44% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, alla chiusura di seduta di sono registrati due segnali dalle conseguenze potenzialmente molto ribassiste. Le medie mobili, infatti, hanno incrociato al ribasso allineandosi allo SwingTrading Indicator. Le quotazioni hanno rotto al ribasso l’importante supporto in area 36,20 €. Questo livello già in passato ha frenato la discesa delle quotazioni. Pertanto se non venisse immediatamente recuperato potrebbe portare a un’accelerazione ribassista verso area 33,50 €.

In 3 sedute è stato annullato il rialzo storico di qualche giorno fa: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Recordati (MIL:REC) hanno chiuso la seduta del 26 aprile a quota 35,94 €, in ribasso del 3,28% rispetto alla seduta precedente.

Era solo quattro sedute fa quando il titolo registrò un rialzo storico. Dopo quel forte movimento, però, facevamo notare come uno sguardo al grafico potrebbe essere stato utile per raffreddare i facili entusiasmi. Come si vede, infatti, le quotazioni non erano ancora riuscite a superare il livello di prezzo, 42,5 €, che negli ultimi mesi aveva sempre frenato le spinte rialziste.

A questo punto solo l’immediato recupero di area 40,59 € potrebbe scongiurare ulteriori ribassi.