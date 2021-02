Cosa dobbiamo fare se vogliamo evitare di rovinare i nostri capelli con la piastra

Esistono molte accortezze che dobbiamo seguire se vogliamo avere capelli sani e sempre al top. Come abbiamo già visto qui, è importante mantenere puliti gli accessori che utilizziamo. I capelli sono molto sensibili alle aggressioni esterne e occorre sempre trattarli con cura.

Oggi vediamo come dobbiamo pulire la piastra se vogliamo evitare di rovinare i nostri capelli.

Come fare

I capelli sono una parte del corpo che risente di ogni minimo cambiamento, sia atmosferico, sia di dieta che di trattamento.

Se l’umidità e il calcare possono spegnerli ed appesantirli, non sottovalutiamo l’effetto che i trattamenti col calore possono avere. Pieghe e piastre i primi imputati in caso di capelli spenti, sfibrati e che si spezzano.

Per minimizzare i problemi che le piastre possono causare, dobbiamo occuparci di pulirle e igienizzarle dopo ogni utilizzo. Se seguiremo queste indicazioni i nostri capelli ne risentiranno positivamente e la piastra avrà una vita più lunga e potremo utilizzarla per più tempo.

Come procedere con la pulizia?

Sulla piastra restano inevitabilmente residui di prodotti per capelli, sudore e frammenti di capelli.

Per questo dobbiamo accendere la piastra per 5 minuti. Subito dopo spegnerla e lasciare che si raffreddi. Quando è tiepida possiamo iniziare a pulirla con un panno in microfibra inumidito possiamo strofinare la superficie di ceramica. Poi possiamo prendere un vecchio spazzolino da denti e imbeverlo nell’alcol e possiamo procedere a pulire tutta la piastra, compreso il manico.

Terminata l’operazione potremo riporre la piastra sino al prossimo utilizzo.

Cosa dobbiamo fare se vogliamo evitare di rovinare i nostri capelli

Se seguiremo questa prassi di pulizia la nostra piastra sarà sempre al massimo della sua funzionalità e minimizzeremo i danni sui nostri capelli. Dobbiamo sempre ricordare di detergere bene le spazzole, i pettini, gli asciugamani, le piaste e qualsiasi cosa venga a contatto coi nostri capelli, in questo modo renderemo i nostri capelli più contenti e più belli.