Comprare queste azioni vuol dire comprare un titolo azionario sottovalutato e dal dividendo con rendimento superiore al 5%, ma forse non è questo il momento giusto per entrare al rialzo sul titolo. Come vedremo nella sezione seguente, infatti, il titolo è Impostato saldamente al ribasso.

Se, invece, si guarda ai fondamentali del titolo ci si chiede come mai le sue quotazioni non riescano a decollare.

Per gli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 25% circa. Se, invece, si guarda alla valutazione basata sui multipli degli utili (PE) scopriamo che il 19x di E.ON è molto inferiore a quello del settore di riferimento 30x. Inoltre l’azienda mostra bassi livelli di valutazione, con un valore d’impresa a 0,9 volte le sue vendite.

Va anche ricordato, poi, che il dividendo distribuito da E.ON presenta un ottimo rendimento che allo stato attuale è superiore al 5%.

Infine nel lungo periodo la sua attività principale ha un notevole potenziale di crescita e le vendite dovrebbero aumentare, secondo le previsioni di Standard & Poor’s, del 63% entro il 2022.

Tutte queste enormi potenzialità sono messe in secondo piano dal fatto che l’azienda non genera abbastanza profitti e che si trova in una situazione finanziaria difficile, con un debito significativo e un EBITDA piuttosto basso.

Ma, qual è il momento giusto per comprare?

Il titolo E.ON (MIL:EOAN) ha chiuso la seduta del 2 febbraio a quota 8,914 euro in rialzo dello 0,34% rispetto alla seduta precedente.

Sia nel medio che nel lungo periodo lo scenario in corso è sostanzialmente lo stesso. Le quotazioni, infatti, da ormai cinque mesi sono compresse all’interno dell’intervallo 8,44-9,38 euro. A questo punto solo la rottura di uno di questi due livelli in chiusura di settimana, con conferma successiva sul time frame mensile, potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece,

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Ecco un titolo azionario già pronto per la svolta green auspicata e auspicabile per i prossimi anni