Ognuno segue le proprie regole per quanto riguarda la cura dei capelli. C’è chi ama la spazzola e chi preferisce il pettine e c’è addirittura chi sceglie di usare solo le mani. In ogni caso la spazzola per capelli, soprattutto per chi ha una chioma lunga e folta, è un accessorio molto importante. Occorre sceglierlo con cura e deve essere adatto alla persona. Qua troviamo delle informazioni su un innovativo metodo per curare i nostri capelli.

Molti di noi hanno il problema che la spazzola tende a raccogliere la polvere oltre che i capelli e la forfora. Il materiale plastico con cui la spazzola è costruita è elettrostatico quindi tende ad attirare la polvere e le particelle di sporco. Dobbiamo prestare attenzione a ciò e igienizzare periodicamente la nostra spazzola.

Oggi spiegheremo come rimuovere definitivamente i capelli e lo sporco dalla spazzola per capelli.

Rimozione dei capelli e pulizia

Per igienizzare la nostra spazzola inizialmente dobbiamo togliere i capelli residui aiutandoci con un pettine. Con delle forbicine taglieremo i nodi che si sono sicuramente formati. Poi dovremo riempire il lavabo oppure una bacinella con dell’acqua tiepida. Possiamo sciogliere un cucchiaio di bicarbonato assieme a del detergente delicato, come quello per le mani oppure il sapone intimo. Poi possiamo procedere ad immergere le spazzole nell’acqua e lasciarle a bagno per mezz’ora. Possiamo aiutarci con uno spazzolino per rimuovere i cumuli di sporco più ostinati.

Quando la spazzola sarà pulita potremo procedere al risciacquo sotto all’acqua tiepida. Possiamo lasciare asciugare su un asciugamano, magari vicino ad un termosifone.

Potremo utilizzare dell’aceto al posto del bicarbonato, ma sconsigliamo l’utilizzo degli oli essenziali. Questi potrebbero rovinare il legno o la plastica di cui è fatta la spazzola.

In questo modo potremo pulire ed igienizzare la nostra spazzola. Questa operazione è molto importante e va ripetuta almeno una volta al mese. È molto importante avere pettini e spazzole puliti per evitare che lo sporco di sposti sui nostri capelli. D’ora in poi grazie a questo trucco eviteremo questo spiacevole inconveniente.