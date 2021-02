Dopo la dichiarazione IRPEF, da marzo 2021 debutta anche la dichiarazione IVA precompilata. L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile le prime bozze entro gennaio. I contribuenti potranno accettare i dati già inseriti, senza apportare modifiche oppure apportare integrazioni, entro aprile 2021. Analizziamo tutte le novità della dichiarazione IVA precompilata da marzo 2021, si potrà modificare o integrare fino ad aprile.

Precompilata IVA 2021

La nuova precompilata IVA coinvolgerà circa 2,3 milioni di contribuenti. Infatti, la precompilata dell’imposta sul valore aggiunto, interessa particolarmente coloro che applicano il regime IVA ordinario e hanno optato per la liquidazione dell’IVA trimestrale. Questa prima tranche è sperimentale, e potranno accedere i contribuenti selezionati entro il 31 marzo 2021.

Quindi parte, anche se con una prima fase sperimentale, la dichiarazione IVA precompilata, prorogata più volte. In effetti, la partenza era prevista per luglio 2020; poi è slittata per la pandemia Covid. Quando, terminerà la fase sperimentale, ed entrerà a regime per tutti i contribuenti, la dichiarazione IVA precompilata sostituirà l’obbligo della tenuta dei registri fatture (acquisti e vendite).

Le scadenze

La dichiarazione IVA precompilata da marzo 2021, si potrà modificare o integrare fino ad aprile. I contribuenti, selezionati in questa prima fase di sperimentazione, troveranno, nei primi tre mesi del 2021, nell’area riservata la precompilata IVA. Inoltre, potranno convalidare o integrare il modello IVA fino al 30 aprile 2021.

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha fornito anticipazioni sulle modalità. Inoltre, ha comunicato che metterà a disposizione dei contribuenti, tramite il portale dedicato, materiale informativo.

Nel frattempo, le partite IVA selezionate in questa prima fase di sperimentazione, troveranno nella propria area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate:

a) bozze dei registri fatture acquisti e fatture emesse;

b) comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche;

c) dichiarazione annuale IVA.

I contribuenti potranno modificare e visualizzare le bozze dei registri IVA che saranno continuamente aggiornati con i dati delle fatture elettroniche.