Con l’uso sempre più diffuso dell’avocado nella cucina italiana questo frutto ha conosciuto una gloria inaspettata. Tra avocado toast, guacamole e altre mille ricette, l’avocado è molto versatile, può venire utilizzato in varie preparazioni ed è molto nutriente e gustoso.

Sempre più persone decidono di piantare il seme interno, per avere in casa una piccola piantina di avocado. Oggi vedremo cosa dobbiamo fare perché il seme di avocado cresca e diventi una pianta rigogliosa.

Un trucco da botanici

In giro ci sono numerosi tutorial e consigli su come far germogliare e piantare il seme dell’avocado. Alcuni sono utili ma spesso si dimenticano di svelare un segreto utilissimo.

Se vogliamo che il seme germogli di sicuro e più in fretta, dobbiamo prendere il seme, munirci di una grattugia e grattugiare via una parte del seme, equivalente ad un quarto del seme.

Ora possiamo seguire la procedura, la nostra preferita consiste nel mettere il seme tra due batuffoli di cotone inumidito e inserirlo in una busta di plastica. Dovremo ora mettere la busta di plastica in un luogo buio, magari in un cassetto, ed aspettare qualche giorno.

Una volta che il germoglio è spuntato possiamo procedere alla semina in vaso.

Cosa dobbiamo fare perché il seme di avocado cresca e diventi una pianta rigogliosa

Se saremo fortunati in poche settimane avremo una piantina che crescerà sempre più grande. La cattiva notizia è che non darà mai frutti, sia per il clima troppo freddo che per il fatto che avrebbe bisogno di un’altra pianta che la fecondi, cosa improbabile se siamo in Italia.

Avremo però una bellissima pianta d’arredamento realizzata praticamente a costo zero con uno scarto della cucina, cosa possiamo volere di più?

In questo articolo parliamo di un ottimo concime per le piante di appartamento, ideale per il nostro mini avocado.