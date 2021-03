Una delle più grandi gioie che possano avere i proprietari di cani è comprare dei carinissimi cuccioli. Essi sono molto teneri, ma bisogna anche stare attenti ad accudirli nel modo giusto. Bisogna insegnargli tante cose e nutrirli nel modo giusto.

Uno degli aspetti più importanti della vita di un cucciolo è rappresentato dalla cuccia, che ha un’utilità forse sorprendente. Ecco di cosa abbiamo assolutamente bisogno per educare i cuccioli di cane: una cuccia in cui imparare a vivere.

Il luogo in cui si cresce e si impara

La cuccia deve innanzitutto essere il luogo dove il nostro cucciolo inizia ad imparare le buone abitudini che si porterà dietro per la vita. Il primo riguarda il sonno: è bene che il cane impari da subito a dormire nella cuccia. Se lo lasciamo dormire in casa, o addirittura nel letto, potrebbe abituarsi male. Per cui iniziamo dal primo giorno a mostrargli dove passerà la notte, e lui imparerà in poco tempo.

Assicuriamoci che sia molto comodo e che possa riposare bene nella cuccia, magari comprandogli qualche cuscinetto apposito. Inoltre, assicuriamoci che la cuccia sia abbastanza calda ed isolata termicamente, soprattutto durante l’inverno.

Il nutrimento è importante

Dotiamo anche la nostra cuccia di ambienti appositi in cui mangiare e bere, in modo che il cucciolo capisca come nutrirsi. Il cane avrà bisogno di due o tre pasti al giorno, e ad una ciotola d’acqua sempre piena.

Assicuriamoci di comprare inoltre una cuccia che sia facile da pulire. Infatti, il cucciolo, che ovviamente all’inizio non è educato a fare i bisogni, la sporcherà molto spesso. Quindi almeno nel primo periodo ci aspettano pulizie frequenti, e per questo vediamo di poterle fare facilmente.

Inoltre, può darsi che il cucciolo inizi a mordicchiare oggetti non commestibili. Assicuriamoci dunque che la nostra cuccia non abbia parti piccole o che si possono staccare e andargli di traverso.

Ecco di cosa abbiamo assolutamente bisogno per educare i cuccioli di cane. La cuccia è la loro abitazione, il luogo dove iniziano a muovere i primi passi nel mondo e ad imparare come vivono i cani adulti. Assicuriamoci quindi che abbia tutti i comfort del caso.