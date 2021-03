Avere un balcone nel proprio appartamento è una vera e propria fortuna. E, soprattutto, ce ne siamo resi conto adesso con il lockdown. Uno spazio in cui poter prendere il sole, respirare aria pulita e passare qualche ora, è davvero il massimo. Ma, data la sua importanza, è anche giusto prendersene cura e scegliere con attenzione l’arredamento. In questo modo, potremo davvero goderci il nostro spazio all’aperto al massimo. Dunque, vediamo come costruire un balcone da favola come nei migliori film con questi piccoli segreti.

Per prima cosa, pensiamo al pavimento

Se notiamo che il pavimento del nostro balcone è ormai vecchio e rovinato, possiamo entrare in azione in modo semplicissimo. Infatti, tutto ciò che dovremo fare è trovare una pedana composta da piastrelle. Queste poi si incastreranno tra loro, dando al nostro balcone una luce del tutto nuova. Aggiungendo un tappeto, poi, il nostro spazio sembrerà davvero elegante e raffinato.

Cerchiamo di rendere il nostro spazio all’aperto privato

Molti amano il proprio balcone, ma ci passano poco tempo perché disturbati dagli occhi di estranei. Anche questo problema può essere facilmente risolvibile. Basterà procurarsi dei rami in legno e creare dei pannelli che separino il nostro balcone da quello dei vicini. Inoltre, aggiungiamo dei grandi vasi e facciamo crescere delle piante. In questo modo, avremo tutta la privacy di cui necessitiamo.

Illuminiamo il nostro balcone per renderlo un luogo magico

Facciamo attenzione anche all’illuminazione. Questa, infatti, è fondamentale per creare un’atmosfera rilassata sul nostro balcone. Basterà scegliere e appendere le luci che più ci piacciano e tutto si accenderà di una luce nuova! Inoltre, anche l’aggiunta di un dondolo potrà rendere il nostro luogo preferito della casa davvero fantastico. E, se riuscissimo a mettere anche un ombrellone che possa coprirci dal sole, sicuramente non rientreremmo mai in casa!

Dunque, ecco come dar vita a un balcone da favola come nei migliori film con questi piccoli segreti!

