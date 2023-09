Cosa cucinare per 4 persone spendendo meno di 4,99 € e non sono le patate: la ricetta salva portafoglio

Cerchi una ricetta da preparare il giorno prima, economica ma gustosa e che possa essere un piatto unico sempre nuovo e diverso? Continua leggere e prendi carta e penna! Ecco cosa cucinare per 4 persone spendendo pochi euro.

Al giorno d’oggi fare la spesa è una vera impresa. Molto spesso ci si ritrova con una sola borsa e più di 50 € volatilizzate. Chi ha una famiglia con più bocche da sfamare, deve spesso fare i calcoli al centesimo prima di riempire il carrello. Ecco allora una ricetta con tante versioni che ti permetteranno di saziarti in modo sano e con meno di 5 €.

Cosa cucinare per 4 persone spendendo meno di 4,99 €: la torta di polenta

Spesso la polenta viene considerata un piatto pesante ma in realtà dipende dagli abbinamenti con cui la si propone. Ovviamente se la uniamo al cotechino o al gulasch, il piatto risulterà non propriamente light e soprattutto poco digeribile. La polenta però è un alimento sano e naturalmente senza glutine quindi adatta ai celiaci. Ha un ottimo potere saziante e possiamo veramente creare un piatto diverso ogni giorno. Soprattutto costa poco più di un euro e quella istantanea si prepara in 2 minuti. La polenta istantanea è in parole semplici mais precotto macinato. Quindi basta versarla in acqua bollente salata e mescolarla per pochi minuti. Una volta raggiunta una consistenza lievemente cremosa sarà pronta. Vediamo la ricetta della torta di polenta che si può realizzare in tante versioni diverse.

Torta di polenta salata ingredienti e procedimento

Questa ricetta si ispira alla torta Pasqualina ma è davvero molto più “filante”. Ci occorrerà una confezione da 500 gr di polenta istantanea (circa 1,05 €), una confezione da 500 gr di spinaci surgelati (1,89 €), una mozzarella da 125 gr (1,15€), una noce di burro (un intero panetto da 125 gr costa circa 1,99 €).

Prepariamo la polenta e versiamola ancora calda in una tortiera foderata con un disco di carta forno. Se avessimo in casa una teglia apribile con il gancio, sarebbe l’ideale. Lasciamo raffreddare ed indurire la polenta e nel frattempo prepariamo la farcitura. Mettiamo a bollire gli spinaci ed una volta lessati, scoliamoli facendo attenzione ad eliminare bene l’acqua.

Per comodità possiamo anche dargli una passata con il mixer. Ora prendiamo la polenta raffreddata e iniziamo disponendo delle fettine di mozzarella, uno strato di spinaci e di nuovo mozzarella. Possiamo scegliere di lasciare la torta con farcitura a vista oppure versarvi altra polenta sopra all’ultimo strato di mozzarella. 3 minuti nel forno preriscaldato con il grill e sarà straordinariamente filante. Si può tranquillamente preparare anche in anticipo e riscaldare in forno prima di servire.

Torta pancetta e radicchio

In questo caso trasgredire un po’ sulla linea, farciremo la nostra torta di polenta con pancetta e radicchio. Facciamo i conti però: 500 gr di radicchio tondo 0,93 €, la solita confezione di polenta istantanea e un etto di pancetta dolce arrotolata a 2,79 €. Abbiamo speso complessivamente 4,77 € per un piatto unico che sfamare tranquillamente una famiglia di 4 persone.

Il procedimento è il medesimo che abbiamo visto prima ma farciremo in modo ancora più sfizioso. Tagliamo a cubetti il radicchio e mettiamolo ad appassire in padella con un filo di olio aggiustando di sale. Ora prendiamo la teglia con il disco di polenta e disponiamo le fette di pancetta in modo che ricoprano l’intero strato. Versiamoci sopra il radicchio saltato in padella e ricopriamo nuovamente con le fette di pancetta. Un rapido passaggio con il grill e il nostro piatto è pronto. Ecco cosa cucinare per 4 persone spendendo meno di 4,99 €.

