Il mitico chiodo di pelle sta per tornare: ecco quanto costa da Zara, H&M, Shein, Pull&Bear

Un evergreen che non passerà mai di moda: questo è il chiodo di pelle, il giubbino più famoso di sempre. Ogni anno in questo periodo scatta la corsa per accaparrarsi il più bello, ma dove trovare prezzi vantaggiosi? Scoprilo qui.

I mitici anni ’80 sono rimasti nel cuore di molti. Furono una fase artistica meravigliosa, sia per il mondo dell’arte e della moda, che per quello della musica. Basti citare alcuni dei gruppi rock più famosi di questi anni, dai Queen, agli Aerosmith ai Dire Straits, solo per citarne alcuni.

Anche il mondo della moda, in quella fase, visse una vera e propria rivoluzione. Nacquero i paninari, coi loro mitici jeans Levi’s (in particolare il modello 501), per non parlare di tutti gli altri capi denim e giacche bomber. Tra le giacche, un posto d’onore spetta sicuramente al chiodo di pelle, reso eterno da John Travolta con Grease. È proprio il chiodo, ovvero il classico giubbino di pelle a tornare ogni anno di moda, soprattutto in questa stagione. Chiusi nell’armadio i costumi, appena l’aria inizia a diventare fresca e il clima più rigido, ecco che molti non vedono l’ora di indossare il mitico chiodo di pelle. Ma quanto lo fanno pagare quest’anno i siti di e-commerce più famosi? Ecco di seguito tutti i prezzi.

Il mitico chiodo di pelle sta per tornare: scopri a quanto lo vendono i siti più famosi del mondo

Iniziamo da un vero colosso globale nel settore della moda, ovvero Zara. Qualunque capo stiamo cercando, potremo stare certi di trovarlo da Zara. Oltre ai 5 capi più venduti per l’autunno 2023 (e su cui investire), qui potremo trovare anche dei bellissimi chiodi in pelle.

Basta fare una ricerca veloce sul sito per accorgersi di quali sono i prezzi quest’anno. Precisiamo che i capi che consiglieremo sono fatti di ecopelle, più duratura della classica pelle. Il bomber effetto pelle Zara, infatti, costa attualmente tra i 49,95 e i 59,95 euro, ma ci sono modelli anche molto più economici a 29.95 euro. I prezzi sono molto più alti per la pelle tradizionale.

I prezzi degli altri e-commerce

Prezzi praticamente identici anche per il sito di H&M: anche qui un giubbotto biker arriva a costare 59,99 euro.

La fascia di prezzo si abbassa nettamente navigando sul sito di Shein. In questo caso, è facile trovare il chiodo in pelle sintetica con zip anche a 19,95 euro, con punte di 25 e 30 euro.

Concludiamo con Pull&Bear, in cui il capo è disponibile a prezzi diversi, dai 29,99 euro, ai 32,90 fino a 49,99 in similpelle consumata. Insomma, prezzi diversi per diverse piattaforme, quello di cui potremo stare certi, però, è che il chiodo non passerà mai di moda. In sostanza, acquistandolo, potremo stare certi di poterlo riutilizzare anche l’anno dopo, e quello dopo ancora, perché è un capo che, possiamo confermarlo, non passerà mai di moda.