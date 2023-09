Cristina Parodi, giornalista e moglie di Giorgio Gori, ha una casa di moda: quanto costa un suo abito?

Cristina Parodi è un volto noto al grande pubblico per aver condotto per diverse edizioni il rotocalco Verissimo e ancora prima il telegiornale di Canale 5 con Cesara Buonamici ed Enrico Mentana. Amante dello stile e della moda, tre anni fa, fonda con l’amica Daniela Palazzi il marchio Crida. Diamo un’occhiata ai prezzi e alla qualità dei capi.

Sembra proprio che la first lady bergamasca sia decisa a sfondare nel mondo della moda insieme alla socia Daniela Palazzi. Il concetto di eleganza di Crida, marchio simbolo della fusione dei nomi delle due imprenditrici, si caratterizza per tessuti di alta qualità e la cura nella confezione. Le aziende coinvolte nella produzione sono totalmente italiane. I capi proposti sono fatti per durare nel tempo e vestono signore borghesi che desiderano unire la sobrietà con la classe negli outfit per le occasioni importanti ma anche per incontri o cene di lavoro.

Cristina Parodi, giornalista e moglie di Giorgio Gori, ha lanciato un marchio di moda: ecco i prezzi

Il periodo scelto per il lancio del marchio non è stato dei più favorevoli. Come racconta la stessa giornalista, dopo un ottimo riscontro iniziale, è arrivata la pandemia. Bergamo poi è stata una delle città più dolorosamente colpite dal Covid. Gli ordini si sono arrestati, addirittura molti già effettuati sono stati cancellati e l’impresa appena nata rischiava di naufragare. Anche a persone celebri e benestanti possono capire disavventure ed imprevisti quando ci si cimenta in campo imprenditoriale. Soprattutto il successo non arriva sempre al primo colpo. In questo caso, terminato il periodo emergenziale, le due amiche sono ripartite e gli ordini sono ritornati a fioccare anche dall’estero. Ora Crida vende on line, ha 75 negozi in Italia e 20 all’estero .

Quanto costano

Diamo un’occhiata ai prezzi degli abiti Crida che, a quanto riportato dalle loro creatrici, spesso, vengono prodotti su ordinazione. Gli abiti hanno quasi tutti una lunghezza midi o più lunga, sino ai piedi. I dettagli sono particolarmente curati con fiocchi al collo e cinturette in vita. I tessuti sono decisamente di alta qualità come la pura lana o la seta. I prezzi sono abbastanza impegnativi partono dalle 480 € in su. Sono molti i modelli chemisier come l’abito Aviano in satin di seta disponibile in un raffinato color caramello da abbinare a stivali in pelle anni ottanta. Il prezzo di quest’abito è di 875,00 €.

Fra le giacche ed i capisaldi troviamo diversi modelli con allacciature doppio petto e tessuti leggeri come il cotone oppure il velluto e la lana. Si parte dalle 500 € fino ad arrivare alle 1.560 € del cappotto in cashmere modello Vicenza 23. Le camicie vanno dalle 350 € in su e si caratterizzano per l’utilizzo di tessuti di satin di seta e misto lana. Si predilige la riga o la tinta unita. Per le gonne il modello che costa meno è il capo Monterosa, una gonna di lunghezza midi in lana e cotone a 307 €.

I capi sono estremamente femminili e la sartorialità può giustificarne il prezzo. Va però segnalato che le taglie disponibili partono dalla 38 mentre la taglia 4, che corrisponderebbe ad una 46/48, ahinoi, è solo su ordinazione. Cristina Parodi, giornalista e moglie di Giorgio Gori, ha una casa di moda: questi sono i prezzi dell’e-commerce del marchio.

