Dove mangiare a Milano: a cena da Sofia Loren, ecco quanto costa un menù completo al suo ristorante e a quanto ammonta il patrimonio della diva

In via Cesare Cantù 3, a pochi passi dal Duomo, la diva del cinema italiano adorata da De Sica ha aperto il suo ristorante milionario, che appartiene ad una ricca catena nota con il nome di “Sophia Loren Restaurant – Italian Food” ed ha aperto anche a Roma Fiumicino, Bari e Firenze.

In autunno, torna la voglia di respirare l’aria delle strade di Milano, darsi allo Shopping, fermarsi a fare un aperitivo. Il ritorno alle grandi città, in fin dei conti, può non essere così traumatico. Per quanto riguarda invece i week end fuori porta, la città degli Sforza offre sempre ottimi spunti culturali. Tra musei, moda, spettacolo e innovazione, un occhio di riguardo andrebbe gettato anche sull’eterno divenire dei locali milanesi.

E se ti viene il dubbio di dove mangiare a Milano: a cena da Sofia Loren, potrebbe essere la risposta. Diventata famosa durante l’età d’oro di Hollywood, la splendida diva nostrana gode di una notorietà ormai immortale. Il primo dei ristoranti che recano il suo nome fu aperto nel cuore di Firenze, con il suo consenso e la sua collaborazione attiva. Il progetto è iconico e ambizioso, ma date le dimensioni artistiche della Dea cui si ispira, non poteva essere diversamente.

Dove mangiare a Milano: a cena da Sofia Loren

A pochi passi da Piazza Duomo, esteso su 400 mq interni più uno splendido dehor, il ristorante contiene 150 coperti. Offre, oltre alla ristorazione, il servizio servizio pizzeria, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar. La grande sorpresa però, parrebbe essere l’Ostricaro Fisico, che offre una selezione di ostriche pregiate e crudi di pesce da leccarsi i baffi. Il menù, tra primi secondi e dolci, è una rivisitazione in chiave urbana della tradizione partenopea. Parmigiana e cozze la fanno da padroni, ma la tartarre di tonno rosso e mango strizza l’occhio ad una voglia di rompere gli schemi che è tutta milanese.

I prezzi del menù di “Sophia Loren Restaurant – Italian Food”

I primi partono dai 16 euro, i secondi arrivano al massimo 36, per un filetto. Non male, ricordandosi di essere a Milano. Una cucina verace, dalle porzioni soddisfacenti e dei prezzi abbordabili, in un ambiente iconico e ricco di charme. Importante anche la selezione di trecce e mozzarelle, fatte arrivare a Milano dalla Campania nottetempo, onde preservarne le qualità organolettiche.

A quanto ammonta il patrimonio netto dell’attrice

Per tutti gli anni 60, la Loren è stata una delle attrici più famose, ammirate e rispettate al Mondo. Ha iniziato a recitare da giovanissima, dopo aver vinto il titolo di Miss Eleganza nella competizione per Miss Italia nel 1950. Uno dei film più importanti che segnò i suoi esordi fu Cleopatra, al fianco di Alberto Sordi, per poi essere consacrata da De Sica, Monicelli, Lumet, Chaplin, Scola e molti altri. Il patrimonio netto della diva, si stima, ammonta a 150 milioni di dollari.

