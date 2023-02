Cosa cucinare oggi? Ecco il piatto buono da leccarsi i baffi che con 5 € ti fa sfamare una famiglia

Poco tempo per fare la spesa o poche idee? Bastano una facile ricetta e pochi euro per risolvere tutti i nostri problemi. Vediamo come preparare un piatto sano ed economico pronto in 30 minuti.

Quando arriva la bella stagione e le temperature si alzano è molto più facile pensare ad un pranzo veloce. In inverno, invece, preferiamo qualcosa di caldo, saporito e più consistente. Ragù corposi, arrosti al forno o una gustosissima lasagna sono un vero sogno per il palato. Ma il tempo e la voglia di prepararli manca sempre, soprattutto quando si va di corsa o si torna a casa tardi. Si può sempre preparare un bel pesto di melanzane per un primo veloce, ma ecco un’alternativa golosa assolutamente da provare. Con pochi euro possiamo sfamare una famiglia e portare in tavola un piatto delizioso.

Cosa cucinare oggi? Ecco il piatto buono e cremoso facile da preparare

Che stiamo aspettando, andiamo all’ortofrutta o al supermercato e compriamo le nostre verdure con meno di 5 €. Ci serviranno solo delle patate, 1 cavolfiore, 1 cipolla e del formaggio che abbiamo in casa. Vediamo come preparare uno sformato di verdure cremoso che ci farà leccare i baffi. Ecco la ricetta per cucinare patate e cavolfiore gratinati al forno.

Ingredienti

5 patate medie;

1 cavolfiore;

1 cipolla rossa;

2 rametti di rosmarino;

100 gr di fontina o formaggio grattugiato;

olio EVO;

sale e pepe q.b.

Mettiamoci ai fornelli

Partiamo prima dalle patate, sbucciamole e tagliamole a tocchetti non troppo grandi, cuoceranno prima. Facciamo lo stesso con il cavolfiore, eliminiamo il gambo e tagliamo le cime più grandi a metà. Laviamo le patate e il cavolfiore e lasciamoli scolare per qualche minuto. Nel frattempo, sbucciamo la cipolla, tagliamola a fettine e siamo pronti per il prossimo passaggio.

Sbollentiamo in acqua bollente le patate e il cavolfiore, basteranno 10 minuti giusto per ammorbidirli. Scoliamoli bene e trasferiamoli in una ciotola abbastanza grande, dove aggiungeremo anche la cipolla tagliata. Condiamo con olio EVO, sale, pepe, il rosmarino e aggiungiamo la fontina a pezzetti o il formaggio grattugiato. Mescoliamo in modo da condire bene tutti gli ingredienti e trasferiamo il tutto in una pirofila da forno. Possiamo foderarla con la carta da forno oppure aggiungere un po’ più di olio o una noce di burro. Inforniamo in forno in modalità statica già preriscaldato a 190° per circa 25 minuti. Attenzione alla modalità di cottura, scegliere tra forno statico e ventilato è il trucco per un piatto ben riuscito.

Quindi, non abbiamo ancora deciso cosa cucinare oggi? Ecco il piatto buono che farà felici tutti e che con pochi euro riempie la pancia di tutti. Possiamo prepararlo in versione più semplice o aggiungere qualche altro ingrediente goloso come la

salsiccia o i cubetti di prosciutto.