È pronto in 5 minuti il pesto di melanzane più buono che c’è per la pasta e croccanti bruschette

Perfetto per condire croccanti bruschette, come accompagnamento con le chips o condimento della pasta. Il pesto di melanzane e mandorle è una salsa versatile che con pochi ingredienti ci svolta qualsiasi menù. Vediamo come prepararlo in neanche 5 minuti.

Questa preparazione non è solo facile e veloce, ma si sposa benissimo con tantissimi abbinamenti. Preparare questo pesto in casa non richiede particolari abilità ma solo buoni ingredienti. Se vogliamo che sia buonissimo scegliamo le mandorle di origine italiana. Costano un po’ di più, ma il sapore sarà molto più intenso e gustoso.

È pronto in 5 minuti il pesto di melanzane saporito e prelibato

A volte piatti con pochi ingredienti se fatti bene possono svoltarci il pasto, anche il menù delle feste. È proprio il caso del pesto, una preparazione che tutti gli italiani amano. Quello al basilico è sicuramente il più famoso, ma di ricette ne esistono tante. Il pesto è un preparato semplice che richiede pochi ingredienti e pochissimo tempo. Quello di mandorle e melanzane di cui parleremo oggi è perfetto da abbinare a tanti piatti diversi. Possiamo utilizzarlo per condire la pasta, per accompagnare la carne o spalmarlo sulle bruschette. Si sposa alla perfezione con ogni tipo di verdura e formaggio ed è un’esplosione di bontà.

Ingredienti

1 melanzana;

½ spicchio d’aglio;

15 g di mandorle;

4 foglie di basilico o rucola;

15 gr di Parmigiano Reggiano;

olio EVO e sale q.b.

Prepariamolo in grandi quantità anche da gustare come salsa

Queste dosi servono per condire all’incirca 3 piatti di pasta e 5 o 6 bruschette. Se abbiamo tanti ospiti raddoppiamo o triplichiamo le dosi, cercando sempre di bilanciare la cremosità. Prima di tutto laviamo e puliamo le melanzane, togliamo la parte superiore e incidiamole con una croce. Inforniamole a 180° per 30 minuti o nel microonde per 10 minuti alla massima potenza. Facciamole raffreddare e poi eliminiamo la buccia che verrà via velocemente.

Frulliamo la polpa ottenuta in un mixer e aggiungiamo man mano le mandorle, il formaggio e l’aglio. Uniamo il basilico, un pizzico di sale e dosiamo bene l’olio EVO per evitare che venga troppo liquido. Se la piantina di basilico che abbiamo in casa è appassita, possiamo utilizzare qualche trucco per farlo riprendere. Continuiamo a frullare e quando il pesto avrà una consistenza cremosa e leggermente densa è pronto.

Insomma, è pronto in 5 minuti il pesto di melanzane e mandorle che ci farà fare un figurone a Capodanno. Possiamo anche sostituirlo alle lenticchie per realizzare un contorno un po’ diverso per il cotechino. Invece delle lenticchie quest’anno possiamo sfruttare qualche altro rito propiziatorio per attirare la fortuna.