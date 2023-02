Semina di febbraio, ecco tutti gli ortaggi che puoi piantare ma attenzione a come lo fai

Un nuovo mese dell’anno ha appena avuto inizio. Siamo ormai a febbraio e l’inverno imperversa, così come le intemperie e le basse temperature, che spesso ci fanno battere i denti per il gelo. Se hai un orto, ti stai chiedendo se puoi seminare qualche pianta in questo periodo. Probabilmente pensi di no, ma la risposta non è così semplice e limitativa. Scopri cosa puoi seminare nel suo orto a febbraio e in che modo. Te lo spieghiamo in poche e semplici parole!

Chi ha detto che in inverno non puoi seminare niente? Con qualche accortezza e usando un semenzaio ci sono alcuni ortaggi che puoi piantare a febbraio. Potrai anche seminare alcune piante in piena terra. L’importante è che tu sia in una zona dal clima temperato e in cui non ci sono particolari gelate.

Semina di febbraio, cosa piantare in semenzaio a caldo e quando

I peperoni, le melanzane e le zucchine sono ortaggi tipicamente estivi. Eppure puoi piantarli anche durante la semina di febbraio, sebbene in un semenzaio a caldo.

Puoi seminare in quest’ultimo anche i pomodori, almeno fino all’ultima settimana di marzo. Inoltre, ci sono i cetrioli, i ravanelli, le carote, il cavolo di Bruxelles, gli spinaci, il sedano, i cavoli e le insalate. Per quanto riguarda le erbe aromatiche, puoi piantare in semenzaio anche il basilico. Assicurati che in nessun caso le piante si trovino a una temperatura minore ai 13°C.

Ricorda di non trapiantarle nel corso dell’inverno e di attendere il momento giusto affinché non muoiano.

Cosa piantare in pieno campo

Febbraio è un mese nel quale puoi seminare in pieno campo l’aglio. Devi collocarne i bulbilli a punta in su dopo aver appositamente lavorato il terreno. Anche lo scalogno e la cipolla invernale sono molto resistenti alle basse temperature e possono essere seminati a loro volta in pieno campo.

Se vivi in una zona non particolarmente fredda puoi piantare anche le fave, i piselli, il prezzemolo, il radicchio, la cicoria, i ceci e le cime di rapa. Alcune varietà precoci di patate possono resistere alle basse temperature. La maggior parte, però, deve essere seminata in piena terra durante il mese di marzo.

Come avrai capito, c’è molto da fare nel tuo orto anche a febbraio. L’importante è che tu sappia come organizzarti e che, se necessario, protegga le piante dal gelo.

