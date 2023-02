Mangiare bene a Venezia spendendo poco? Ecco 5 ristoranti non turistici dove vanno i veneziani

Vuoi mangiare a Venezia senza farti svuotare il portafogli? Ci sono alcuni posti in cui potrai sperimentare la cucina locale a basso prezzo. Sono trattorie e ristoranti frequentati dagli abitanti che offrono menù tradizionali e appetitosi. Ecco di quali parliamo e dove si situano.

Venezia è una meta romantica che forse hai avuto la fortuna di visitare almeno una volta. Se è ricca di punti d’interesse e attività culturali (il celebre Carnevale è alle porte), è anche vero che non è propriamente economica. Per cui, perlomeno all’ora di pranzo o cena potresti voler risparmiare qualche soldo. Non ti preoccupare, perché se è vero che i ristoranti turistici sono ovunque, ci sono anche posticini accoglienti con un ottimo rapporto qualità prezzo. E proprio in alcuni di questi ti vogliamo indirizzare. Cosicché vivrai un’esperienza positiva, in compagnia di un’atmosfera piacevole e delle prelibatezze del luogo.

I piatti tipici del capoluogo veneto

Quando si frequenta un posto nuovo si ha spesso lo stimolo di provare la cucina locale. A Venezia le specialità non mancano e si tramandano da generazioni. Se vuoi andare alla scoperta della sua cultura culinaria, puoi partire dal cicheto. Si tratta di uno stuzzichino che si mangia al volo, accompagnato dallo spritz o un bicchiere di vino. Lo si può gustare in uno dei bacari, locali simili a bar in cui soddisfare il palato guardando al portafogli.

Dopo aver scatenato l’appetito con l’aperitivo, puoi passare a uno dei primi più celebri. Ovvero, i bigoli in salsa. Si tratta di un tipo di pasta lunga simile allo spaghetto, preparata con acciughe e cipolle. Di altrettanta fama è “risi e bisi”, una via di mezzo tra una minestra e un risotto. Lo si prepara unendo al riso i piselli e condendo il tutto con olio, pepe e altri ingredienti.

Passando ai secondi, è impossibile dimenticarsi del celebre fegato alla veneziana. Realizzato con carne di maiale o (più recentemente) di vitello, si arricchisce con cipolle e un goccio di vino bianco. Citiamo poi le deliziose sarde in saor, fritte e marinate in una salsa a base di aceto, uvetta e pinoli. Infine, ecco il baccalà e polenta e schie, i tipici gamberetti della laguna bolliti in acqua, limone, pepe, aglio e sale.

Per mangiare bene a Venezia spendendo poco prenota in uno di questi posti

Quali sono i luoghi in cui gustare le bontà appena elencate? Il primo è senza dubbio Trattoria Dalla Marisa. Si trova nel sestiere di Cannaregio e offre piatti della casa in un ambiente semplice e famigliare. A far concorrenza ci pensa Da Bepi già 54, una trattoria rustica e accogliente a pochi passi dal ponte di Rialto. L’atmosfera è spartana e il menù è rispettoso della tradizione. I prezzi si adeguano perfettamente all’offerta.

Ci spostiamo poi nel sestiere di Castello, per fare tappa da CoVino. Il locale si presenta ordinato, anche se per le ridotte dimensioni si consiglia la prenotazione. Il personale è giovane e molto intraprendente. In Sottoportego de le Colonete spicca invece Osteria al Cantinon. Uno dei posti in cui mangiare bene a Venezia spendendo poco, con una cucina in stile fusion. Terminiamo in bellezza, con l’Ostaria Ae Botti in zona Dorsoduro, dalla buona proposta culinaria e una vista incantevole.