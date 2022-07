Spesso, durante l’estate utilizziamo la doccia più che mai, magari per toglierci di dosso il sale o il sudore. Potrebbe, quindi, presentarsi con maggiore frequenza un problema che ci affligge per tutto l’anno. Purtroppo, infatti, i tubi di scarico della doccia, ma anche del lavandino, possono ostruirsi piuttosto spesso. Dal momento che questo porta a ristagni d’acqua, se non a vere e proprie piscine, non possiamo certo rimanere indifferenti.

Innanzitutto, dovremmo cercare di giocare d’anticipo, provando a prevenire l’intasamento dei tubi. Un metodo tanto comune quanto efficace in questo senso è rappresentato dalle retine che trattengano eventuali residui. Si possono acquistare in diversi negozi anche per pochi centesimi e così eviteremo che il tubo si intasi così spesso.

Se, però, il danno è ormai fatto, ci sono una serie di possibilità a nostra disposizione, alcune anche piuttosto inaspettate.

Come pulire lo scarico del bagno intasato da capelli e sabbia

Quando all’interno del tubo si combinano diversi tipi di cibo o sapone, capelli e sabbia, potrebbe crearsi un tappo davvero fastidioso. A questo punto potremmo acquistare o realizzare noi stessi uno strumento molto semplice, ma che potrebbe essere rivoluzionario. Infatti, è facilissimo da utilizzare e spesso riesce a risolvere il problema in un attimo.

Stiamo parlando di un bastoncino di legno intagliato lungo i bordi a formare una spirale. Saranno queste scanalature ad acchiappare i vari residui quando lo infiliamo nel tubo intasato. A noi non resta che tirarlo fuori e buttare il “tappo” appena estratto. Potrebbe essere necessario ripetere l’operazione un paio di volte, ma i vantaggi valgono sicuramente la pena. Infatti, basterà risciacquare il bastoncino per poterlo riutilizzare all’infinito, senza dover acquistare prodotti specifici e costosi ogni volta che si ripresenta il problema.

Senza contare che quella del bastoncino è un’alternativa molto più sostenibile per l’ambiente. Infatti, non dovremmo immettere nelle tubature stanze aggressive come la candeggina e il bastoncino stesso può essere riutilizzato e riciclato.

Ecco, quindi, come pulire lo scarico del bagno intasato in tutta semplicità. Non ci resta che eliminare il calcare da doccia e lavandino.

Lettura consigliata