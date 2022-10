Quando cambiano le temperature cambiano anche nostre abitudini alimentari. Durante l’inverno quando fa freddo preferiamo mangiare piatti caldi. Stesso discorso per le bevande, che addolciscono e riscaldano nei giorni di freddo. E’ facile scegliere cosa bere quando fa freddo in inverno, dipende tutto dai nostri gusti. Dolci o salate, consistenti o leggere, le bevande vanno servite rigorosamente calde o addirittura bollenti. Di seguito qualche suggerimento.

Decotti e tisane

Se fuori piove niente paura possiamo coccolarci in modo semplice e salutare. Un valido aiuto ci arriva dalle tisane. Decotti e tisane, ovvero infusi di erbe, alleviano i classici malanni invernali, come per esempio il mal di gola. Il rimedio migliore in questo caso la tisana di zenzero e limone. Esistono tantissime combinazioni, tutte buone da miscelare con miele o zucchero. Tra le tante, la tisana all’anice stellato e alla cannella, sono ideali da bere durante i mesi invernali. Inoltre questi infusi sono ottimi da consumare in ogni momento della giornata, in modo particolare prima di andare a letto. Non dimentichiamo il tè, un’altra bevanda salutare da servire calda.

Il tè possiede proprietà antibatteriche, perfette per proteggere il nostro organismo dagli attacchi esterni. Anche qui c’è vasta scelta, esistono tantissimi tipi di tè. Tra i più classici, ricordiamo quello verde, nero e bianco. Con un goccio di latte, il miele o semplicemente lo zucchero, c’è lo preferisce assoluto. E’ consigliabile assumere questa bevanda la mattina o nel primo pomeriggio.

Cosa bere quando fa freddo in inverno.

Per i più golosi esiste un’alternativa a decotti e tisane. Decisamente più consistente e calorica, la cioccolata calda è tipica del periodo invernale. Per riscaldarsi con dolcezza la cioccolata calda è l’ideale. Anche in questo caso non esiste una sola scelta. La classica versione di questa bevanda è sicuramente quella a base di cioccolato al latte. Tuttavia con il tempo è nata l’esigenza di diversificare la scelta. Una delle più tipiche varianti è quella a base di cioccolato fondente. In seguito anche quella al cioccolato bianco. Ma non finisce qui.

Oggi c’è la possibilità di scegliere tra tanti gusti, tutti invitanti ma soprattutto utili a scaldarci. La cioccolata fondente calda, può essere al gusto di peperoncino, allo zenzero o al rhum. Esistono anche più versioni di cioccolata al latte calda. Per esempio con vaniglia, cannella o nocciole. Infine gustosissima e amatissima durante i periodi di freddo è la cioccolata bianca calda con pistacchio o limone.

