Per prendere peso nel tempo basta davvero poco senza neanche accorgersene. Per rendere l’idea, bastano 100 calorie al giorno in più, rispetto a quello che è il proprio fabbisogno, per ritrovarsi nell’arco di pochi mesi con la classica pancetta. Il tutto nonostante si ritenga di seguire una dieta sana, varia ed equilibrata.

In questi casi, specie d’estate, poi, si corre ai ripari per la prova costume, facendo le cosiddette diete lampo che sono sempre sconsigliate. In quanto, non è di certo riducendo al minimo l’assunzione di cibo che si risolve il problema, anzi. La chiave, infatti, starebbe nel seguire nel tempo delle abitudini alimentari corrette in cucina come a tavola.

Ovverosia, preparando i cibi facendo attenzione a tanti aspetti. A partire dal tipo di cottura, passando per i condimenti dei primi come dei secondi piatti.

Quali sarebbero le abitudini alimentari sane per cambiare vita a tavola

Nel dettaglio, la prima abitudine alimentare sana è sempre quella di mantenere il corpo ben idratato. Per rendere l’idea, un adulto dovrebbe bere a piccole dosi, lungo l’arco della giornata, almeno un litro e mezzo d’acqua.

Chiaramente, poi, su quali sarebbero le abitudini alimentari sane c’è molto altro da dire. Occorre preparare le pietanze senza esagerare con i condimenti, ad esempio.

In più, tra la frutta e la verdura, un adulto giornalmente dovrebbe consumare dalle 4 alle 5 porzioni. Basti pensare che, con la cosiddetta regola del “five a day”, è direttamente l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a raccomandare giornalmente il consumo di 400 grammi tra la frutta e la verdura. In questo modo ci garantiremo un’alimentazione sempre ricca di fibre, di vitamine e di preziosi sali minerali per il nostro organismo, dal potassio al magnesio, passando per il calcio, per il sodio, per il ferro e per lo iodio.

Cosa evitare per chi vuole dare una svolta definitiva

Spesso si fa prima a dire cosa non mangiare e cosa non bere per dare davvero una svolta definitiva e strutturale alla propria alimentazione. Per esempio, bisognerebbe stare sempre lontano dalle bevande alcoliche, ma anche da tutti quei cibi che, in prevalenza confezionati, sono molto dolci e quindi ricchi di zuccheri. Anche quelli troppo salati sono da evitare, così come quelli che contengono coloranti e conservanti.

