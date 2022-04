I concimi casalinghi sono veramente tantissimi e spesso consentono di ottenere risultati molto vicini ai prodotti professionali. In tanti riciclano gusci d’uovo, bucce di banane o scarti di caffè per fornire nutrimento alle proprie piante da appartamento o poste all’esterno di casa.

Fragole, patate e carote nell’orto o limoni, ulivi e orchidee del giardino possono trovare grande giovamento dall’impiego degli scarti della cucina. I fondi di caffè, in particolar modo, sono davvero utilissimi in un gran numero di casi. Tuttavia, è dalle combinazioni di questo scarto e di altri altrettanto conosciutissimi alimenti che si avrebbero risultati davvero sbalorditivi.

Eccone, dunque, una selezione di possibili combinazioni utili e su quali piante usare questi miscugli. Attenzione, però, a non usarlo in abbondanza sulle specie indicate successivamente.

Per quali specie utilizzare questo prodotto di scarto davvero prezioso

Ma prima di capire cosa aggiungere ai fondi di caffè per concimare, ecco per quali piante sarebbe indicato quest’ingrediente. Bisogna dire, innanzitutto, che si tratta di un fertilizzante naturale e molto economico da utilizzare.

Esso sarebbe indicato per i terreni di piante acide come ortensie, azalee, rododendri e camelie. Si tratta, insomma, di specie per cui sarebbe possibile usare anche l’aceto. Ma prima di versare questo comune ingrediente sulle piante bisognerebbe sapere queste informazioni.

I fondi di caffè, poi, rappresentano anche un buon concime liquido per le foglie delle piante. Per preparare un’acqua arricchita con cui irrigare le piante e dare nutrimento alle foglie basta procedere così. Lasciare 2 tazze di fondi di caffè in infusione in un secchio pieno d’acqua. Questo aiuterà ad avere piante da appartamento con foglie verdi e brillanti.

Cosa aggiungere ai fondi di caffè per concimare ortensie o limoni e queste altre piante di orto e giardino

Anche mescolare i semi di carote con i fondi essiccati di caffè prima della semina rende più facile distribuirli e ne migliora la crescita.

Un perfetto mix è quello tra caffè, gusci d’uova e bucce di banana. Questo va benissimo per fiori sul balcone, piante da appartamento, basilico e agrumi. Dopo averli sbriciolati, occorrerà seccarli al sole o in forno statico o microonde a 50 gradi.

Macinarli, poi, finemente e distribuirne 10 grammi sul terriccio dei vasi. L’effetto durerà circa un mese. Per gli agrumi come il limone, questo mix sembrerebbe in grado di contrastare anche la clorosi ferrica.

Ma possiamo mescolare il caffè anche con la cenere o con la calce per facilitare drenaggi e areazione del terreno.

Su quali piante non usarlo abbondantemente

Approfondimento

Per fiori da interno meravigliosi bisogna seguire queste regole d’oro di concimazione