È sempre bello entrare in case piene di piante e di fiori, dove l’aria profuma di natura e i colori sono un piacere alla vista. Per avere un perfetto giardino al chiuso, le attenzioni da dare alla proprie piante incrementano notevolmente. Una vince su tutte: l’attività di concimazione. Essa dota piante e fiori del nutrimento necessario per crescere belli e rigogliosi. La Redazione di ProiezionidiBorsa intende spiegare che per fiori da interno meravigliosi bisogna seguire queste regole d’oro di concimazione.

Cosa significa concimare

Concimare vuol dire ristorare il terreno dagli elementi del suolo di cui la pianta appare momentaneamente privata. L’attività di concimazione serve, cioè, a nutrire indirettamente la pianta, grazie alla cura di quanto necessario al suo terriccio.

La coltivazione in vaso è più impegnativa di quella a terra, perché la pianta non ha modi per ricercare il nutrimento all’infuori delle mani umane. Ogni pianta, però, ha delle sue esigenze in termini di concimazione.

La Redazione illustrerà i principali e fondamentali aspetti di questa importante attività. Per fiori da interno meravigliosi bisogna seguire queste regole d’oro di concimazione.

Potassio, azoto e fosforo

Questi tre sono elementi chimici fondamentali per la crescita della gran parte delle specie vegetali. Ogni pianta abbisogna di alcuni o di tutti questi elementi, ma in percentuali differenti. Basta leggere le etichette dei prodotti venduti per soddisfare queste esigenze della pianta per notare la loro presenza ricorrente.

Il potassio è fondamentale per stimolare la crescita dei fiori o dei bulbi di tulipani e gigli. L’azoto invigorisce le foglie e il fusto della pianta, mentre il fosforo è fondamentale per una sana crescita delle radici.

In base alla specifica esigenza della pianta, bisognerà prediligere concimi in cui prevale uno degli elementi appena descritti. Se la pianta presenta un fusto molle, bisognerà prediligere concimi a base di azoto in maggiore quantità.

Regole d’oro di concimazione

Per fiori da interno meravigliosi bisogna seguire queste regole d’oro di concimazione. Mai abbondare con il concime, sempre meglio usarne meno, invece che eccedere nelle quantità.

Il concime nutre, non cura; se la pianta presenta marciume alle radici, sarebbe meglio individuare la causa (possibile ristagno d’acqua in prossimità delle radici), invece che concimare. Poi è sempre meglio preparare il terreno al concime, annaffiandolo prima di questa attività.

Mai concimare la pianta subito dopo l’acquisto, perché probabilmente è stata già concimata dal venditore. Concimare solo durante i mesi caldi, evitando il concime in quelli freddi.