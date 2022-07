Correre fa bene e dimagrire ma con questi errori non perderemo peso

Allenarsi e fare attività fisica costante sono due elementi imprescindibili di uno stile di vita sano e corretto. Indipendentemente dal tipo di allenamento che scegliamo. Bici, palestra, camminata, corsa. Sono tutte attività valide per perdere peso e mantenersi in salute. L’importante è evitare alcuni errori gravi che rischiano di vanificare tutti gli sforzi fatti. Oggi parleremo proprio della corsa. Perché correre fa bene e dimagrire ma spesso i risultati tardano ad arrivare o non ci soddisfanno. Probabilmente stiamo sbagliando qualcosa ed è il momento di correggere la rotta.

Perché non perdiamo peso quando corriamo

La corsa è un argomento che torna sempre alla ribalta in estate. Molti pensano che correre con il caldo o in spiaggia faccia dimagrire più velocemente. Il primo è semplicemente un falso mito. Correre con le temperature torride fa soltanto perdere più liquidi che dovremo assolutamente reintegrare. Muoversi in spiaggia, invece, fa bene, a patto di non commettere questi errori che potrebbero compromettere salute e allenamento.

Un altro errore che fanno molte persone che corrono e non dimagriscono è quello di iniziare ad allenarsi senza conoscersi. Non tutti siamo uguali. Ma tutti abbiamo una soglia di allenamento in cui iniziamo a dimagrire. Conoscerla è fondamentale e per questo dovremmo sempre consultare un medico e farci seguire da un personal trainer. E proprio perché non siamo tutti uguali anche correre in compagnia potrebbe rivelarsi inutile. O addirittura controproducente.

L’importanza dell’alimentazione

Inutile girarci intorno. Correre, anche a lungo, non è sufficiente per dimagrire. Lo diventa soltanto se teniamo sotto controllo l’alimentazione. Dobbiamo evitare gli estremi. Se ci alleniamo non possiamo poi dare fondo alle scorte del frigorifero. E allo stesso tempo dobbiamo evitare le diete troppo rigide. Nel primo caso rischiamo di non perdere mai peso. Nel secondo esponiamo il corpo a rischi notevoli e ci troveremo a corto di energie per allenarci. Per questo è fondamentale il consulto con un nutrizionista che ci preparerà una tabella di marcia equilibrata e corretta.

Correre fa bene e dimagrire ma con il caldo e questi errori non perderemo peso

Abbiamo bisogno di buttare giù in breve tempo la pancetta e di far sparire le bruttissime maniglie dell’amore? Probabilmente non ci riusciremo. Il motivo è che la corsa porta incredibili risultati ma soltanto sul lungo periodo e con la costanza necessaria.

Pretendere di dimagrire in una settimana avrà invece un effetto collaterale: quello di aumentare la nostra soglia di stress. E lo stress non fa altro che scatenare emozioni negative, peggiorare la qualità del riposo e quella della dieta. Tutti aspetti che allontaneranno ulteriormente l’arrivo dei risultati della corsa.

