Camminare aumentando gradualmente la velocità è probabilmente uno dei modi migliori per rimettersi in forma. Soprattutto per chi conduce una vita sedentaria e da molto tempo non si dedica all’allenamento. La scienza parla chiaro in merito: la camminata è una delle attività migliori contro l’ipertensione, il peso in eccesso e lo stress. L’importante, però, è farla nel modo giusto. Perché camminare velocemente fa dimagrire pancia, cosce e fianchi ma alcuni comunissimi errori potrebbero vanificare tutti gli sforzi fatti. Vediamo quali sono e come correggerli nel minor tempo possibile.

L’importanza della velocità

Buttare giù la pancetta è uno degli obiettivi primari di chi inizia ad allenarsi. Per raggiungerlo ci sono esercizi semplici da fare in casa a cui dedicare appena 15 minuti al giorno. La migliore alternativa, però, soprattutto se non siamo fisicamente preparati, è quella di puntare sulla camminata veloce. La discriminante è proprio la velocità. Iniziare gradualmente è fondamentale ma in breve tempo dobbiamo aumentare la velocità almeno fino a 5 km orari se vogliamo davvero dimagrire. Meglio ancora se alterniamo passo svelto e passo blando. Altrimenti non sarà allenamento ma una semplice passeggiata all’aria aperta.

Perché camminare in compagnia potrebbe essere controproducente

Molti di noi fanno l’errore di camminare in compagnia per provare a combattere la noia dell’allenamento. Potrebbe rivelarsi una scelta che vanifica gli sforzi. Questo perché rischiamo di distrarci e di perdere la concentrazione. In più una velocità che potrebbe essere allenante per noi potrebbe non esserlo per il nostro compagno. E viceversa. Se abbiamo proprio paura di annoiarci meglio munirsi di cuffiette e camminare a ritmo di musica.

Camminare velocemente fa dimagrire pancia, cosce e fianchi ma se lo facciamo così perdere peso sarà un miraggio

Altri due errori che potrebbero rendere inutile la camminata veloce sono legati all’alimentazione. Uno dei più comuni è quello di mettersi in moto subito dopo pranzo o dopo cena. L’idea, sbagliata, è quella che facendo così riusciremo a perdere peso più in fretta. In realtà è proprio il contrario. Il corpo si mette in moto per digerire e potremmo ritrovarci con meno energie per camminare. Molto meglio aspettare un paio d’ore prima di iniziare l’allenamento.

Attenzione all’alimentazione anche dopo l’allenamento. Camminare velocemente è utile soltanto se non esageriamo con il cibo. Altrimenti i chili persi si ripresenteranno molto in fretta. Per questo è sempre utile farsi seguire non soltanto da un personal trainer, ma anche da un nutrizionista accreditato prima di ripartire con l’attività.

