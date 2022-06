Un taglio che sta spopolando tantissimo in questo periodo. Dei capelli medio corti che stanno amando in molte persone. Si esce dal salone del parrucchiere con un taglio che ringiovanisce e rinfresca il viso. Un corto femminile e comodo per l’estate. Perché durante il periodo estivo portare i capelli lunghi può essere veramente stancante. Sicuramente asciugarli sarà più lungo e una chioma folta aumenterà la sensazione di calore. Quindi, d’estate i capelli lunghi s’iniziano a legare per far respirare la testa e il collo.

C’è anche una nuova tinta in circolazione da sperimentare

Per l’estate, oltre a un taglio nuovo, fresco e alla moda, possiamo anche optare per un nuovissimo colore di capelli. Già che andiamo dal parrucchiere possiamo sperimentare una nuova tinta. È un colore che sta andando per la maggiore quest’estate e quindi perché non provarlo. Si chiama burnt copper ed è questo il nuovo colore della stagione.

Dopo i 50 anni, ecco un bellissimo taglio di capelli corto per le donne che ringiovanisce e rinfresca

Oltre al nuovo colore, possiamo anche fare un nuovo taglio. Ma possiamo fare anche solo il taglio, ovviamente. Questo è un corto molto interessante anche perché non è cortissimo. Non dobbiamo immaginarcelo come il caschetto di Coco Chanel, ma è un taglio medio corto che darà una bella rinfrescata e ringiovanisce tantissimo.

Il taglio per l’estate è lo short bob con frangia a tendina. Assolutamente da non confondere con la frangia pari, che è sicuramente più impegnativa. Quella a tendina, invece, è facilissima da gestire perché rimane morbida sul volto e un pochino sbarazzina. Per quanto riguarda la lunghezza del taglio, cerchiamo di farlo arrivare alle spalle. Quindi, non un taglio corto, ma nemmeno lungo.

Questo nuovo hairstyle è in grado veramente di trasformare il volto di una persona. La lunghezza dimezzata e la frangia a tendina che incornicia il volto sono veramente in grado di cambiare la fisionomia di una faccia.

Ci sono moltissimi prima e dopo di star che sembrano aver avuto una vera trasformazione. E, invece, è stato solo il nuovo taglio di capelli. Allora dopo i 50 anni, ecco un bellissimo taglio di capelli corto che possiamo fare per dare un twist in più alla persona e riprendersi qualche anno.

