Estate alla porte: nuova tinta in arrivo. I colori che possiamo fare sono tantissimi, come il caramello, il biondo, il cioccolato o il castano. Ma poi ne esistono tantissimi altri tutti da scoprire. Magari delle colorazioni un pochino più particolari a cui non siamo abituati.

Una volta, però, viste dal vivo e fatte sui capelli ci renderemo conto di quanto possano essere straordinarie e perfette per l’estate 2022. In realtà, quello che andremo a vedere è un colore perfetto per tutto l’anno. Quindi, se ci troviamo bene, possiamo portarlo anche in autunno e anche in inverno.

I colori trend dell’estate 2022

Quest’anno, o meglio quest’estate, ci sono già delle colorazioni che vanno di moda. Era ovviamente da aspettarselo. Non può essere estate senza un nuovo colore trend estivo da sfoggiare in spiaggia.

Se da una parte ci sono dei colori che vengono lanciati ad inizio estate, altri, invece, vengono fuori quando l’estate è già calda sulla pelle. Ad esempio, ci sono molte tonalità di biondo che stanno andando per la maggiore quest’estate.

Ricordiamoci, inoltre, che durante il periodo estivo, i capelli sono soggetti a più stress dato dal sole, dall’acqua salata e altro, quindi è importante usare degli shampoo anti-age che prevengono l’invecchiamento del capello.

Non caramello, cioccolato o biondo, ma ecco il colore di capelli per le donne da fare in estate a qualsiasi età

In circolazione abbiamo un nuovo colore di capelli che sta spopolando. Un colore adatto ad ogni tipologia di capello e a ogni età. Che siano capelli lisci, ricci o mossi va bene. Che abbiamo 30 oppure 50 anni va bene lo stesso. Il colore dell’estate è il burnt copper, tinta che deriva dal famoso burnt orange, ma ovviamente con delle differenze. Quindi, per essere alla moda in spiaggia c’è un nuovo colore di capelli da fare.

Dunque, il burnt copper si traduce con rame bruciato. E il colore a cui facciamo riferimento è proprio quello. Durante il passaggio da inverno a primavera è andato molto di moda il colore rame. Per l’estate questo si evolve e si brucia.

Così nasce il nuovo colore dell’estate, ovvero il rame bruciato. Un colore vivo ma caldo, che mischia arancione e rosso. Ed ecco che abbiamo trovato la nuova tinta dell’estate da sfoggiare nelle vacanze. Allora non caramello, cioccolato o biondo, ma ecco il colore capelli da scegliere adesso per il mare.

