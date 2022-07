Molte persone sono affezionate a un profumo che utilizzano per tutta la vita. Lo indossano da sempre, senza mai cambiarlo, quasi fosse una seconda pelle. Possiamo riconoscere la presenza di questi soggetti in una stanza anche se fossimo bendati, perché il profumo che portano addosso è una sorta di marchio inconfondibile. Molti altri, invece, amano cambiare spesso il profumo da indossare.

Anche i profumi seguono mode e tendenze. Esattamente come accade per abiti, scarpe, e colori di smalto. Inoltre, sono un prodotto che si presta moltissimo per adattarsi alle stagionalità. Il profumo ha poteri molto forti. A livello emotivo e psicologico riesce a risvegliare emozioni e ricordi di tanti anni fa, ormai riposti in cassetti chiusi della nostra mente e del nostro cuore. Senza scordare che il profumo è anche una potente arma di seduzione.

Le caratteristiche di quelli estivi

Per la nostra Rubrica Moda e Beauty, poiché siamo già in luglio, quest’oggi vorremmo soffermarci sui profumi estivi. La temperatura influisce molto sulle profumazioni. Nello specifico, il calore fa evaporare con rapidità i componenti profumati. Proprio per questo, si tende a fare una distinzione tra fragranze estive e invernali.

Profumazioni troppo forti, calde e avvolgenti non sono adatte per i mesi estivi. Possono addirittura infastidire e risultare sgradevoli, per chi le indossa e per chi gli sta attorno.

I profumi adatti in estate sono freschi, leggeri e rinfrescanti. Sono molto ariosi. Di solito sono caratterizzati da note agrumate (limone, fiori d’arancio, bergamotto). Nell’elenco degli ingredienti troviamo spesso il tè verde. Infine, per le note floreali, si fa spesso ricorso a fiori che sbocciano proprio in estate, come la rosa, la tuberosa e il gelsomino.

Ultimamente stanno andando di moda anche i toni dell’acqua e della brezza marina.

Ecco 5 profumi da donna perfetti per l’estate perché freschi leggeri e frizzanti, più il segreto per lasciare la scia

Dopo questa introduzione teorica, vediamo insieme alcuni prodotti da valutare per l’acquisto.

Acqua di Parma è un grande classico dell’estate. Fresca e leggera ha note di rosmarino, ambra, lavanda, gelsomino, muschio bianco, vetiver, patchouli e legno di sandalo.

Eternity di Calvin Klein è una fragranza fresca e al tempo stesso dolce, che presenta note di agrumi, mandarino, salvia e fresia.

Escale a Portofino è un’esclusiva eau de toilette (acqua di colonia) di Dior. Dalla forte influenza agrumata, le principali note di questo profumo sono bergamotto, lime acido, mandorla, petit grain, fiori d’arancio, bacche di ginepro, cedro, muschio e cipresso.

Agua Fresca de Rosas de Adolfo Domínguez è un’acqua di colonia con note di pompelmo, mandarino, bergamotto, rosa, gelsomino, muschio e mughetto.

Bright Crystal di Versace presenta note floreali e fruttate, più alcuni tocchi esotici dati da yuzu, fiore di loto, melograno, peonia e magnolia.

Dunque, ecco 5 profumi da donna perfetti per l’estate tra cui poter scegliere. Come già detto, molte sfruttano il profumo come potente strumento di seduzione. Per lasciare la scia e far voltare tutti al nostro passaggio basterà vaporizzarne un po’ su spazzola o pettine e poi passarli sui capelli. Mai spruzzare il profumo direttamente sui capelli perché l’alcol secca la chioma.

