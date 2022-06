Coprente e luminoso anche per le pelli mature, è il fondotinta a lunga tenuta perfetto a 50 o 60 anni

Trovare il prodotto giusto che non unge la pelle è difficile, perché i cosmetici per truccare il volto hanno texture diverse. Con l’arrivo dell’estate la scelta del giusto fondotinta diventa più impegnativa, non solo per la colorazione. Con l’abbronzatura guadagniamo qualche tonalità più scura e il vecchio fondotinta potrebbe non valorizzare più l’incarnato.

Anche consistenza e oleosità del fondotinta giocano un ruolo essenziale. È per questo che con il caldo afoso è indispensabile usare i cosmetici giusti, resistenti ad acqua e sudore. Possono aiutare anche le salviette sebo-assorbenti e i cosmetici con protezione solare incorporata.

Il prodotto viso del 2022, tuttavia, sembra colpire moltissime donne per la sua capacità di coprire le imperfezioni e durare a lungo.

Un cosmetico resistente ad acqua e sudore e perfettamente levigante

Coprenza, leggerezza, lunga tenuta e idratazione sono caratteristiche importantissime di un buon fondotinta estivo. Quello in stick promette di risolvere tutti questi inconvenienti. I motivi per cui questo prodotto sembra spopolare per l’estate 2022 sono tanti. Innanzitutto, è facile da stendere e si presta bene anche alla realizzazione della tecnica del contouring. È, poi, particolarmente coprente e dura a lungo, ma bisogna fare attenzione a evitare l’effetto mascherone.

Per la stesura possiamo usare tanto il pennello che la beauty blender. Ma quali sono le caratteristiche che bisognerebbe valutare nell’acquisto e quali le alternative proposte dai vari Brand?

Il primo consiglio è di preferire i fondotinta in stick con base ad acqua. Questi rendono la finitura meno polverosa e più idratante.

Anche le dimensioni del fondotinta sono importanti. Preferire prodotti con un packaging piccolo consente di portarli sempre comodamente in borsa per un ritocco. Potrebbe costituire un esempio il fondotinta di Diego della Palma dal nome Eclipse, venduto al prezzo di 25, 16 euro.

Sembra utile anche scegliere i prodotti con pennello incorporato, che rendono più semplice l’applicazione anche fuori casa. Chi ha problemi nella scelta della colorazione perfetta per il proprio incarnato o sottotono può pensare, ad esempio, a brand come Huda Beauty. Questo offre almeno 39 tonalità diverse, che semplificheranno la scelta.

Per un effetto naturale, Brand come Milk Makeup con il Flex Foundation al costo di 35,90 euro, offrono una media coprenza e una lunga durata.

Insomma, se vogliamo un fondo coprente e luminoso anche per le pelli mature, i prodotti in stick sono assolutamente da valutare.

