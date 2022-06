Oltre ai capelli, c’è un’altra parte del corpo che ha spesso incontri ravvicinati con pennelli e tinture. Stiamo parlando delle unghie di mani e piedi, che sempre più donne ricoprono di colori e Nail Art a volte audaci, altre volte più sobri.

Infatti, una passata di smalto, classica o con qualche effetto all’ultimo grido, può realmente cambiare l’aspetto della mano o del piede, rendendoli curati e slanciati. Per non parlare, poi, dell’incredibile risultato che si può ottenere con gel e ricostruzioni.

Visto il grande seguito, le specializzate nell’attività di onicotecnico non perdono tempo a lanciare continue tendenze e per quest’estate ci sarebbe solo l’imbarazzo della scelta.

Per un effetto naturale ma particolare, il french continua ad avere un immenso successo, nelle sue varietà micro e sfumato, alias “baby boomer”. Per un effetto più vistoso, poi, i colori fluo sono tra i più richiesti, insieme a quelle Nail Art adatte per la spiaggia, la città e le cerimonie.

Tuttavia, la lista delle ultime mode si arricchirebbe con un’altra tipologia di manicure/pedicure decorativa, dall’animo elegante ma brioso, perfetta a 20 come a 60 anni.

Basta french micro o sfumato, lo smalto che spopola quest’estate ravviva le unghie di mani e piedi e non è fluo

Per mani e piedi da copertina, e per portare addosso il mood tipico dell’estate, energico e frizzante, arriva la cosiddetta “dot manicure”. Questa non è altro che una Nail Art a pois, da declinare in tantissimi modi diversi, miscelando colori alla moda e colori preferiti.

Quindi, cascate di pallini prendono campo su un’unghia tinta di un unico colore, creando contrasti a volte sgargianti, a volte più moderati. Tra le varietà più richieste per quest’estate ci sono:

pastello, con tanti pois bianchi;

nude o monocolore, con tanti pois variopinti;

nude con un unico pois posizionato in una parte sempre diversa dell’unghia, per esempio centrale vicino alle cuticole o nell’angolo destro/sinistro.

A variare, poi, può essere lo stesso pois, solamente grande, solamente micro o un mix di grandezze a scalare, dal più piccolo al più grande.

Un fai da te accessibile

Allora, basta french micro o sfumato, lo smalto che spopola quest’estate renderà mani e piedi curati, chic e invidiabili.

La “dot manicure”, però, avrebbe anche altri meriti. Innanzitutto, si adatterebbe facilmente al fai da te e per riprodurla a casa dovremmo usare:

classici smalti semipermanenti;

la dotting pen e cioè un pennello dalla punta rotonda e totalmente in metallo, perfetta per creare i pois.

Potremmo sceglierla, poi, a prescindere dalla forma e dalla lunghezza delle unghie e infatti basterebbe averle perfettamente curate e limate. Infine, andrebbe bene sia per le giovanissime sia per le over, agendo come un vero anti-age sul look e sulla pelle di mani e piedi.

Lettura consigliata

Svelato il segreto per avere una manicure fai da te perfetta e unghie lucide anche senza smalto