Le ciliegie sono il frutto che ritroviamo dalla stagione primaverile. Piccole e gustose crescono su un albero maestoso: il Prunus Avium, appartenente alla specie delle Rosacee e originario dell’Europa e dell’Asia. In Italia la sua coltivazione è molto diffusa e non richiede cure particolari. Esistono diverse varietà di ciliegie, differenti tra loro per sapore, dimensioni e gusto. Le più note sono: la mora di Cazzano, la mora di Vignola, la ciliegia Anella, la ciliegia di Marostica, la ciliegia ferrovia e il durone di Vignola.

Allevia l’artrite, ritarda l’invecchiamento e migliora il sonno, questo frutto che apporta altri numerosi benefici al nostro organismo, tanto che è considerato un vero e proprio tesoro per la nostra salute. Infatti, gli scienziati sostengono che mangiare almeno dieci ciliegie al giorno proteggerebbe da artrite e gotta. Questo beneficio sarebbe dovuto alla presenza delle antiocianine e ai flavonoidi. Entrambe le sostanze avrebbero potere antinfiammatorio e antiossidante.

Allevia l’artrite, ritarda l’invecchiamento e migliora il sonno questa gustosa frutta di stagione che ha poche calorie ed è ricca di vitamine

Le ciliegie contengono poche calorie, 64 chilocalorie ogni 100 grammi. Sono ricche di vitamine e in particolare la C e la vitamina A e poi la niacina, la tiamina, la riboflamina e sali minerali come il potassio, importante per il controllo della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. Infatti, una tazza di ciliegie contiene gli stessi livelli di potassio di una banana.

Il consumo di questi frutti sarebbe utile nei casi di dolore cronico di fibromialgia o di traumi sportivi.

La vitamina C e i flavonoidi, come la quercertina e l’isoquercertina diminuirebbero lo stress ossidativo e l’invecchiamento.

Le ciliegie, poi, sono ricche di melatonina, per questo motivo avrebbero effetti positivi sulla qualità del sonno.

Quante se ne possono mangiare al giorno

Se non si mangia altra frutta, si possono gustare anche settanta ciliegie al giorno, distribuite in porzioni moderate cominciando dalla colazione. Se, al contrario, mangiamo anche altra frutta, non dobbiamo superare le 25 ciliegie al giorno, cioè circa 200 grammi. Dobbiamo, però, tener presente che questi frutti hanno effetto lassativo e quindi potrebbero creare problemi gastrointestinali.

Lettura consigliata

Ecco i consigli degli esperti su come e quando mangiare i fichi freschi per non appesantirsi o introdurre troppi zuccheri nella dieta