Un look da spiaggia o un outfit per matrimoni e altri eventi estivi hanno bisogno della giusta scarpa per uscirne valorizzati. Difficile immaginare d’indossare i tacchi sulla sabbia senza patire la sofferenza di scottarsi o di stare scomode.

Ed è poco realistico pensare di andare a un matrimonio chic in città indossando delle infradito in gomma. La calzatura perfetta per le cerimonie può essere anche un sandalo comodo, che completa ogni look con eleganza. Tutto questo per dire che ogni look vuole la sua calzatura e che rimanere aggiornate con le mode aiuta a non commettere errori.

Uno sguardo alle tendenze che non possiamo perderci

Il maggior pregio di questi apprezzatissimi sandali è la loro capacità di stare bene con tutto. Non a caso, si tratta di modelli bianchi, perfettamente abbinabili con tutto. Insomma, qualunque sia l’occasione in cui sfoggiarli, di certo adoreremo questi sandali con tacco medio in ogni loro variante. Può trattarsi di sandali bianchi con la zeppa in corda come, ad esempio, quelli proposti dal marchio Shein al prezzo di 23,50 euro.

Oppure, di sandali bianchi, con tacco largo e basso, oltre che super comodo e color bianco avorio. Il Brand YOOX ne propone un modello al prezzo di 59 euro.

Per le occasioni importanti potremmo optare per sandali bianchi con tacco in cuoio come, ad esempio, quelli di Miriade proposti al costo di 59,90 euro. Oppure, i modelli intrecciati con cinturino, come proposti da Asos al costo di 33, 75.

Adoreremo questi sandali con tacco medio perché bassi e comodi, stanno bene con tutto e sono l’incredibile novità dell’estate 2022

Ma come abbinare i sandali bianchi nell’estate 2022 e con quali look valorizzarli? Possiamo inserirli in outfit casual, magari con un pantalone morbido e svasato e una maglia semplice, non troppo lunga in vita. Oppure, le zeppe bianche con la corda stanno bene con jeans e camicia a strisce.

Per le occasioni più importanti, un vestito fresco e corto al ginocchio è quel che serve. In questo caso, però, meglio optare per un sandalo rasoterra a ciabattina, in modo da rendere sempre elegante il look. Per il mare, una tuta jumpsuit a strisce bianche e color sabbia si abbinerà perfettamente con sandali bianchi Platform e borsa in rafia.

