In amore non esistono regole: è ciò che ci raccontiamo sempre. Tuttavia, esistono persone con le quali andiamo più d’accordo che con altre. Il problema, però, è che non sono sempre quelle di cui ci innamoriamo. In proposito, l’astrologia suggerisce delle coppie di segni zodiacali che, pur essendo poco compatibili, si attraggono. Allora, cosa succede? Ebbene, esse o permangono eternamente nella conflittualità, instaurando una relazione tossica, oppure, trovano un equilibrio. Ciò che è davvero strano è che, talvolta, esse finiscono per durare ma ci vuole una buona dose di perseveranza. Sicché, se è vero amore, lotteranno per ciò che vogliono. Si tratta, quindi, di storie emozionanti che, certamente, rispecchiano le relazioni di molti di noi. Quindi, chissà se queste 5 coppie da “Guerre Stellari”, che si attraggono irrimediabilmente, pur essendo incompatibili, hanno qualche speranza di sopravvivere. Ma, vediamo quali sono e cosa potranno fare per stare insieme!

La prima coppia da Guerre Stellari

La prima coppia in esame è: Ariete – Scorpione, che sono due segni dal sangue caldo, attratti carnalmente l’uno dall’altro. Essi, però, sono sempre in violento disaccordo su tutto il resto. Molte volte accade che, mettendo la relazione fisica al primo posto, essi continuino comunque a convivere felicemente. Secondo binomio: Acquario – Cancro, di cui il primo è caratterialmente distaccato, mentre il secondo necessita di calore e affetto. La loro relazione è tossica in quanto, essendo agli antipodi, l’uno non può soddisfare i bisogni dell’altro, quindi finiranno per farsi solo del male.

Terza coppia: Ariete – Toro. Essi sono irrimediabilmente e fortemente attratti l’uno dall’altro ma i loro elementi originari: fuoco e terra, non combaciano molto bene. In particolare, il Toro soffoca l’esuberanza e la irruenza dell’Ariete, mentre quest’ultima, talvolta, pecca nei bisogni di accudimento del Toro. Ebbene, si tratta di un tipo di coppia che deve lottare per stare insieme ma qualche speranza c’è.

Chissà se queste 5 coppie da Guerre Stellari, che si attraggono irrimediabilmente, pur essendo incompatibili, hanno qualche speranza

Altra coppia “sui generis” sono: Leone – Scorpione. Il primo è attratto dalla segretezza del secondo e lo rincorre per scoprire che c’è sotto. Tuttavia, ne rimane intrappolato e vittima ma non gli starà bene. Quindi, la relazione sarà caratterizzata da una perenne lotta per l’egemonia, fino alla fine dei tempi. Pertanto, c’è speranza tra loro? Eh, Nì. Passiamo alla quinta ed ultima della serie: Gemelli – Vergine. In questo caso, si tratta di due segni governati da Mercurio, pianeta della comunicazione. Pertanto, hanno molto in comune nel carattere spiritoso, intelligente e brillante, che contraddistingue entrambi.

Tuttavia, i segni di terra (Vergine) sono molto diversi da quelli di Aria (Gemelli). Quindi, questi ultimi finiranno per sentirsi soffocati dalla Vergine e aggiogati dal loro comportamento nevrotico. Dall’altra parte, però, la mancanza di stabilità dei Gemelli, farà mancare alla Vergine un punto fisso di riferimento. Considerato, dunque, che tra loro si verrà a creare un gap, l’esito della loro relazione può variare. Ciò, a seconda della effettiva volontà della coppia di durare.

In conclusione

In definitiva, abbiamo analizzato alcune coppie di segni zodiacali che, per una ragione di calamite astrali e flussi inspiegabili, si attraggono fortemente. Per alcune di esse, è assai difficile la chance della durata, proprio in considerazione della loro eccessiva confliggenza. Per altri, invece, c’è una speranza ma molto dipende dalla loro volontà di stare insieme.