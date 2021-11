Gli asciugamani sono infestati da batteri, polvere e residui di sporco. Forse non ci pensiamo, ma tutto ciò si trasferisce direttamente sul nostro viso e sulle nostre mani nel momento in cui ci asciughiamo. Per non parlare dell’odore di muffa che prendono gli asciugamani già dopo pochi utilizzi.

Ecco perché è importantissimo pulire frequentemente e in maniera regolare i nostri asciugamani. Il problema è che questo tipo di pulizia non è facile come sembra. Bastano pochissimi errori per trasformare i nostri asciugamani, da morbidi tessuti da bagno, in teli ruvidi, duri e sottili.

Iniziamo dicendo che pochi sanno la verità ma ecco ogni quanto tempo bisogna cambiare lenzuola, asciugamani e accappatoi. Inoltre, bisogna fare un distinguo, tra asciugamani di diverso materiale e di diverso colore. Ad ogni caratteristica, infatti, corrisponde una diversa esigenza. In particolare, però, bisognerà fare attenzione alla temperatura.

È questa la temperatura perfetta per lavare gli asciugamani per averli sempre igienizzati e morbidissimi

Il primo passaggio per un ottimo lavaggio degli asciugamani sarà dividere i capi per colore e materiale. Iniziamo dai colori: dovremo lavare gli asciugamani bianchi e quelli colorati separatamente, per evitare eventuali danni alla biancheria.

Escludiamo il lavaggio a mano, che renderebbe il tutto troppo complicato e faticoso. Meglio scegliere la lavatrice, tenendo presente questo segreto sul prelavaggio che quasi nessuno conosce. In più, facciamo attenzione alla temperatura.

Il primo lavaggio

Se i nostri asciugamani sono nuovi, dovremo leggere con attenzione le etichette e seguire le istruzioni di lavaggio. Normalmente, è meglio lavare gli asciugamani separatamente, per far sì che scarichino l’eventuale colore in eccesso.

Per questo lavaggio potremo aggiungere nella vaschetta dei detersivi anche un bicchiere di aceto, che avrà 2 funzioni straordinarie. Da un lato renderà i tessuti morbidi come nessun altro ammorbidente industriale, dall’altro fisserà i colori ai tessuti. Ricordiamo, infatti, che per i primi 3 o 4 lavaggi potrà capitare che i nostri capi scarichino un po’ del loro colore.

Ecco la temperatura perfetta

Innanzitutto, dovremo seguire le indicazioni presenti sull’etichetta. La regola generale, però, vuole che i capi bianchi si lavino a 60°, mentre quelli colorati a 40°, soprattutto quelli di cotone.

L’altro distinguo, infatti, è da eseguire sulla base del materiale. Quando dovremo lavare asciugamani in microfibra o tessuti sintetici, ricordiamoci di non superare i 30°. In questo modo preserveremo la qualità dei nostri tessuti e garantiremo loro una lunga vita. Ecco perché è questa la temperatura perfetta per lavare gli asciugamani per averli sempre igienizzati e morbidissimi.

Questo è il detersivo migliore per gli asciugamani

Tra i detersivi liquidi e quelli in polvere, meglio scegliere i primi. I detersivi in polvere, infatti, potrebbero non sciogliersi perfettamente, rovinando il risultato finale.

Approfondimento

