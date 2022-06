Quando organizziamo un incontro a casa con gli amici, certamente abbiamo spesso piacere di averli con noi riuniti a tavola. Possiamo quindi invitarli a pranzo, a cena o anche organizzare un informale aperitivo. Abbiamo già in mente cosa preparare da mangiare o stuzzicare. Ma non vorremmo mancare di stupire i nostri ospiti anche con la presentazione della tavola.

Sembra incredibile, ma un semplice oggetto sempre presente in casa nostra può aiutarci a fare un figurone. E anche a stupire, da tanta creatività, chi è seduto a tavola. Si tratta della bottiglia d’acqua vuota sul nostro comodino, quella di plastica, che tutti abbiamo ben presente. Basta una modifica semplicissima per trasformarla in un oggetto utilissimo a tavola e davvero molto originale. Senza dubbio sarà copiatissima questa idea creativa per riutilizzare le bottiglie d’acqua vuote. Spieghiamone ogni dettaglio.

Delle ciotole molto speciali

Stiamo organizzando un piccolo momento conviviale a casa nostra, in cui non mancano vivande e bevande. Abbiamo salse e antipasti da servire, ma ci mancano le ciotole e non vogliamo usare tazze, sottobicchieri o piatti comuni. Le bottiglie di plastica ormai svuotate dell’acqua, possono venirci in grande aiuto. Basterà una semplice forbice per trasformarle in meno di un minuto in pratiche ciotole porta antipasti e salse.

Copiatissima questa idea creativa per riutilizzare le bottiglie di plastica a tavola per pranzo, cena e anche durante un aperitivo

Per riutilizzare le vecchie bottiglie di plastica sulla tavola, dobbiamo innanzitutto eliminarne le etichette. Queste, infatti, potrebbero intralciare il nostro lavoro. Per cui stacchiamole con cura, eventualmente con l’aiuto dell’acqua fredda, se la colla dovesse opporre resistenza. Fatto questo, dovremo prendere un paio di grosse forbici affilate. Con queste dovremo dirigerci verso la parte bassa della bottiglia, ossia quella che poggia sul tavolo. Con un righello misuriamo circa 5 centimetri dal basso e segniamo la misura con un piccolo tratto di pennarello. A quell’altezza incideremo la bottiglia, ritagliandola per tutta la circonferenza, stando sempre attenti a non ferirci.

In meno di un solo minuto avremo ricavato una pratica coppetta, che altro non sarà che la parte più bassa della bottiglia. Ovvero, quella dell’appoggio, con i piedini arrotondati. Potremo disfarci della parte superiore tagliata, quindi lavare e asciugare per bene la nostra ciotola. Potremo riempirla con noccioline o patatine per l’aperitivo oppure con salse aromatizzate per la cena orientale. Oppure, ancora, potremo metterci qualche polpettina da servire a pranzo. Certamente, potremo fare tante ciotole quante sono le bottiglie di plastica vuote che abbiamo in casa.

Approfondimento

Non buttiamo le bottigliette dell’acqua minerale ma riutilizziamole in cucina in modo utile e senza usare forbici o pennelli