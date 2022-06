Ormai più di un anno che in Italia si susseguono misure, incentivi, Bonus e indennizzi a singoli, famiglie e imprese. Aiuti che dipendono da una crisi senza precedenti. Una profonda crisi economica scatenatasi a seguito della grave emergenza epidemiologica dovuta al Covid. A questo si è aggiunto adesso il grave momento internazionale dovuto a conflitto tra Russia e Ucraina. Bonus e incentivi sono stati già molteplici, ma molti altri continuano a venire fuori ogni settimana. Segno che sia le famiglie che le imprese hanno bisogno di una mano e le autorità si muovono proprio per offrire sostegno.

Subito un Bonus da 1.000 euro per chi presenta domanda entro il 30 giugno per un nuovo contributo una tantum

Non sono poche le imprese che sono state colpite duramente dalla crisi. Tantissime le imprese che hanno già chiuso. Molte altre sono ancora in sofferenza. La crisi economica e gli effetti di tutti i provvedimenti e le limitazioni per via della pandemia hanno portato davvero molte attività a essere in ginocchio.

Sono molte, però, le amministrazioni che guardano i settori produttivi introducendo contributi a fondo perduto e agevolazioni. Un tipico esempio è il Piemonte. La Regione da qualche giorno ha ufficializzato un Bonus da 1.000 euro per le attività colpite da questa emergenza. Si tratta di un contributo una tantum. La Regione ha deciso di erogare a determinati soggetti, di altrettanto determinati settori economici, un nuovo sostegno.

Domande dal 16 al 30 giugno

Subito un Bonus da 1.000 euro, una sola volta è in unica soluzione. È questo quello che sta mettendo in campo la Regione Piemonte. Un Bonus utile a dare sostegno a piccole e medie imprese che operano nel territorio regionale.

Per ottenere il Bonus gli interessati dovranno presentare domanda dal 16 al 30 giugno 2022. Il bando è aperto alle imprese che risultavano attive e con sede in Piemonte alla data del 22 marzo 2021. Naturalmente, poi, devono essere imprese aperte ancora tutt’oggi.

Il Bonus è destinato alla stragrande maggioranza delle imprese. La Regione Piemonte, infatti, ha deciso di rendere il Bonus appannaggio di una grande platea di attività che nel bando sono chiamate semplicemente “categorie economiche”. Vi rientrano, per esempio, le attività di ristorazione, le attività commerciali e anche le attività legate a eventi quali matrimoni e feste.

Il Bonus, che ha una dotazione di oltre 20,5 milioni di euro, sarà gestito dalla società Finpiemonte spa. E sarà proprio sul sito istituzionale di questa società che gli interessati dovranno presentare domanda. Infatti, dalle ore 9:00 del 16 giugno le domande potranno essere presentate tramite la piattaforma. Gli interessati, a partire dal quella data, potranno accedere al sito per scaricare il bando, verificare i requisiti, studiare le istruzioni operative e presentare la domanda.

