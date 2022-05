La cucina è il nostro regno, quello dove prepariamo manicaretti deliziosi con i nostri ingredienti, tutti al loro posto. Quest’ultimo ora citato, è un punto essenziale che permette non solo di avere una cucina perfettamente ordinata, ma anche di trovare subito ciò che ci occorre, senza perdere tempo a cercarlo chissà dove. E per avere tutto in ordine, certamente possono esserci utili contenitori di ogni sorta e materiale, come plastica e vetro. Non è detto, però, che per procurarci un contenitore dobbiamo per forza spendere soldi, perché possiamo farlo da noi riutilizzando oggetti che abbiamo in casa. Ad esempio, non buttiamo le bottigliette dell’acqua minerale, perché possono esserci davvero molto utili proprio a questo scopo.

Le piccole bottiglie di plastica

Le bottigliette in plastica di acqua minerale da 50 cl o 75 cl sono quelle che possiamo comodamente portare in borsa e da cui bere un sorso quando abbiamo sete. In genere, quando le finiamo, le buttiamo via, contribuendo all’accumulo dei rifiuti in plastica. Ma possiamo evitare questo gesto riciclandole come contenitori utili per le spezie in cucina. Può capitare talvolta di acquistare spezie per aromatizzare i cibi, vendute sfuse in sacchetto e non in barattolo. Queste si possono conservare e ordinare nel modo migliore grazie a bottigliette d’acqua vuote ed etichette adesive. Non serviranno invece i classici strumenti da riciclo creativo come forbici, colle o pennelli.

Non buttiamo le bottigliette dell’acqua minerale ma riutilizziamole in cucina in modo utile e senza usare forbici o pennelli

Per creare i nostri porta spezie prendiamo alcune bottigliette d’acqua vuote ed eliminiamo la loro etichetta plastificata. Se questa fosse di carta e difficile da rimuovere, possiamo immergere la bottiglietta in una bacinella riempita di acqua calda, per toglierla in seguito con facilità. Laviamo quindi le bottigliette e lasciamole asciugare per bene. Possiamo ora riempire ciascuna versando dentro le spezie acquistate in sacchetto. In una metteremo l’origano, nell’altra la curcuma e così via.

Chiuderemo infine con il tappo e, su ogni bottiglia, applicheremo un’etichetta adesiva con il nome della spezia. In meno di 3 minuti avremo realizzato la nostra raccolta di ingredienti, da tenere ordinati e in fila su una mensola, piuttosto che in buste buttate alla rinfusa o mezze aperte nella dispensa. E se, per un qualsiasi incidente, dovessero cadere, non si romperanno come i contenitori di vetro, lasciando pericolosi cocci in terra.

Approfondimento

Come riutilizzare una bottiglia di plastica per avere finalmente la cancelleria al suo posto e una casa ordinata