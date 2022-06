I lavori in casa, in termini di fai da te e bricolage, sono spesso previsti per il nostro fine settimana. Quando non siamo in ufficio, infatti, ci dedichiamo a un po’ di manodopera domestica. Sovente, però, ci troviamo di fronte a qualche imprevisto. Magari non abbiamo il trapano e dobbiamo fare dei buchi nel muro. O ci accorgiamo che qualche vite, sui nostri mobili o pensili, è ormai usurata e andrebbe sostituita. Ci apprestiamo quindi a cambiarla. Ma incontriamo non poche difficoltà a fare ciò. La vecchia vite è infatti bloccata e con il cacciavite facciamo molta fatica a toglierla. Anzi, non ci riusciamo proprio. Il cacciavite ci scappa di mano e scivola, rischiamo di farci male e anche di graffiare e rovinare il nostro mobile.

Pensiamo di telefonare allo store di arredamento presso cui avevamo acquistato il pensile. Ma l’intervento di personale specializzato verrebbe a costarci una spesa che, ora, non abbiamo intenzione di sostenere. Forse non sappiamo che esiste una rapida soluzione, soprattutto economica, per il nostro problema. Scopriamo come svitare subito una vite bloccata grazie a un semplice trucco a costo zero. E che ci aiuterà anche a non rovinare il pensile o il nostro mobile. E a non farci male.

L’aiuto di un semplice elastico

Possiamo svitare una vite dura, usurata e che pare non riesca a venire via dalla sua collocazione grazie a uno stratagemma davvero semplicissimo. Dovremo, infatti, procurarci un semplice elastico da cancelleria. In questo caso, però, non ci serviranno elastici sottili dal diametro ampio. Ma uno di quegli elastici abbastanza robusti, il cui spessore è di circa 0,5 millimetri.

Come svitare subito una vite bloccata con un trucco a costo zero e che non rovina mobili o pensili

Un nostro mobile, la nostra libreria o un suo ripiano, oppure una mensola, ha una vite molto dura da sostituire. Questa sembra opporsi in tutti i modi all’azione del cacciavite, che non gira e scivola. Possiamo rimediare e riuscire nel nostro intento grazie a un elastico di gomma dal diametro spesso. Dovremo tagliarlo con le forbici per così spezzare la sua forma circolare e poterlo usare per lungo. Dovremo quindi interporre l’elastico di gomma tra la vite e il cacciavite. Gireremo quindi la punta di quest’ultimo direttamente sull’elastico a contatto con la vite. Potremo notare che ciò che non riuscivamo a fare, ora sarà molto facile. La vite, infatti, girerà senza problemi e riusciremo a svitarla. Questo piccolo trucco ci permetterà di sostituire la vecchia vite, facendoci risparmiare su interventi di manutenzione anche costosi.

