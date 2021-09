Abbiamo visto il detergente universale per tutte le superfici di casa che può esserci davvero utile. Oggi invece vedremo svelato finalmente come pulire i vetri di casa dicendo addio a sbavature e aloni. Abbiamo raccolto una serie di suggerimenti utili, frutto della saggezza popolare e dei consigli delle nonne. Ne risulta davvero un mix di idee molto interessanti.

Acqua e aceto come partenza

I nostri Lettori più affezionati sanno che citiamo spesso i cosiddetti metodi boy-scout che abbiamo sempre utilizzato personalmente e quindi funzionano. La prima cosa che possiamo fare se ci troviamo con dei vetri sporchi e privi dei detergenti industriali, è utilizzare il classico mix di acqua e aceto. Probabilmente un sistema che tutti conoscono, ma che vale la pena ricordare perché composto di due prodotti che non mancheranno mai in casa. Prendiamo un secchio e riempiamolo con mezzo litro abbondante di acqua calda e inseriamo circa 100 ml di aceto. Inseriamo il nostro composto in un contenitore dotato di dosatore spray e spruzziamo sui vetri, agendo poi con un panno pulito.

Svelato finalmente come pulire i vetri di casa dicendo addio a sbavature e aloni

Per pulire le nostre vetrate pochi sanno che potrebbe bastare anche semplicemente dell’acqua fredda con un panno in microfibra. Se infatti non ci sono tracce di sporco e macchie di unto particolari, questo sistema, con i panni ben inumiditi, rimuoverà la polvere e lo sporco meno incrostato.

Non dimentichiamo poi un piccolo trucco che conoscono probabilmente le nostre Lettrici più esperte. Cerchiamo di non lavare i vetri quando il sole li colpisce direttamente perché il calore potrebbe con la sua forza lasciare immediatamente proprio quegli aloni che vogliamo eliminare.

Per gli amanti dell’ecologia

Sono anche sempre di più le persone che danno il loro contributo ecologico in fattore di pulizie casalinghe. Se seguiamo questa strada, ci basterà semplicemente acquistare un sapone naturale, utilizzandone le scaglie. Sciogliamole in un secchio che contenga dell’acqua calda e inseriamo la nostra soluzione nel classico flacone col nebulizzatore. Mescoliamo bene il tutto e spruzziamo sui vetri.

Un altro sistema semplice e veloce per pulire

Chiudiamo la nostra rassegna con un altro sistema casalingo decisamente semplice. Gli ingredienti sono anche in questo caso due, tre con l’acqua: il detersivo per piatti e il limone. Prendiamo mezzo litro abbondante questa volta di acqua calda, aggiungiamo mezzo cucchiaio di detersivo piatti e mezzo succo di limone. Potremmo inserire nella nostra miscela anche un bicchierino di alcol. Per questa soluzione, consigliamo l’utilizzo dei famosi fogli di giornale. Il sistema più veloce ed economico per liberarci dagli aloni sui vetri.

