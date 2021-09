Terminata l’estate iniziamo a fare i conti con il check-up anche psicologico del nostro corpo. Con l’arrivo di autunno e inverno cerchiamo alimenti e integratori che possano rafforzare le nostre difese immunitarie. Ad esempio, questa pianta unica e poco conosciuta riduce glicemia e colesterolo coi suoi 40 antiossidanti e aiuta l’organismo a stare meglio. Ma sicuramente una delle parti del corpo che d’estate viene messa più a dura prova sono i capelli. Dalle piscine al mare, dal lago al sole stesso, la nostra chioma, seppur trattata e coccolata si presenta al giro di boa invernale spesso sfibrata. Ecco allora qualche suggerimento della nostra Redazione per rigenerare i capelli dopo gli stress dell’estate con 2 ottime soluzioni economiche e naturali.

Alimentazione e stress

Dobbiamo prestare anche molta attenzione ai pericoli quotidiani che aggrediscono i nostri capelli: alimentazione e stress. Con la ripresa effettiva del lavoro, della scuola e di tutte le attività giornaliere, i nostri capelli sono aggrediti da più parti. Senza considerare per chi vive in città anche il fattore inquinamento. Ecco allora a maggior ragione che dobbiamo letteralmente investire sulla salute dei nostri capelli. E se vogliamo iniziare una cura naturale con un prodotto naturale assolutamente valido, acquistiamo il cedro del Libano.

Parlare del cedro del Libano significa pensare immediatamente a quelle splendide e antiche piante che spesso arricchiscono le nostre piazze. Questo albero così maestoso ed elegante è conosciuto dall’antichità non solo per la qualità del suo legno, ma anche per la bontà del suo olio essenziale. Il cedro del Libano è anche il simbolo di questo paese un tempo ricchissimo e poi sprofondato nella miseria. Per quanto riguarda i nostri capelli, il suo olio essenziale è ritenuto da generazioni uno spettacolare balsamo antisettico e ricostituente per la nostra chioma. Addirittura, in caso di psoriasi della cute e della pelle, molti prodotti erboristici ne contengono il macerato glicerico. Prima di utilizzarlo, affidiamoci comunque al consulto dell’erborista o di uno specialista.

L’equiseto per ridonare splendore alla chioma

C’è un altro prodotto naturale, questa volta più conosciuto, capace di aiutarci a ripristinare la bellezza della nostra chioma: l’equiseto. Può sembrare incredibile, eppure è presente anche in queste 2 tisane da bere assolutamente prima di dormire per pulire e depurare tutto l’organismo. A dimostrazione di quanto questa erba benefica riesca ad agire a 360 °. Per i nostri capelli è consigliabile utilizzare qualche goccia, lasciandola agire sui capelli per una mezz’oretta, subito dopo aver fatto lo shampoo. Al termine, ricordiamoci di dare un’ultima e veloce sciacquata. L’ equiseto permetterà ai nostri capelli di idratarsi, splendere e ammorbidirsi in maniera assolutamente naturale.

