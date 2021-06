Ogni anno, molte persone riscontrano un problema reumatico connesso ad artrite che si presenta con differenti livelli di gravità. Laddove la malattia rappresenti un vero e proprio ostacolo allo svolgimento di attività è possibile chiedere un sussidio economico all’INPS per capacità lavorative ridotte. In simili circostanze l’INPS versa mensilmente 287 euro per problemi di artrite se si presenta domanda seguendo le indicazioni che forniamo di seguito.

Come capire a quali agevolazioni il cittadino ha diritto

Le malattie reumatiche, come ad esempio l’artrite o l’artrosi, possono essere talmente invalidanti da causare difficoltà lavorative al soggetto che ne soffre. In questi casi, un quadro clinico marcatamente compromesso nel proprio funzionamento, potrebbe richiedere all’INPS il riconoscimento di una percentuale di invalidità. Come abbiamo più volte illustrato, il diritto alla pensione scatta solo con una invalidità non inferiore al 74%. Tuttavia, è già con un terzo di compromissione che il soggetto può vantare alcuni diritti. Lo abbiamo illustrato nell’articolo “A cosa si ha diritto con invalidità al 33%” e nell’articolo “Cosa spetta con invalidità tra il 67% e l’80%”.

L’INPS versa mensilmente 287 euro per problemi di artrite se si presenta domanda

Al fine di ricevere la pensione di invalidità a causa dell’artrite, dunque, si deve certificare una compromissione di almeno il 74%. La forma di malattia per la quale scatta il diritto al riconoscimento di una determinata di percentuale di invalidità è l’artrite reumatoide. Secondo le tabelle ministeriali, chi soffre di artrite reumatoide può ricevere il riconoscimento dell’invalidità in una percentuale variabile tra il 21% e il 100%. Questo ampio ventaglio fa capire quanto possa essere più o meno grave tale condizione clinica. Per l’anno 2021, l’ammontare mensile dell’assegno di pensione equivale a 287,09 per un totale di 13 mensilità.

Anche chi soffre di artrosi potrebbe richiedere il riconoscimento di una determinata percentuale di invalidità. Sebbene essa non sia presente nell’elenco delle tabelle ministeriali, potrebbe ugualmente associarsi a quadri patologici o condizioni di ingravescenza specifica. Tutte le informazioni utili all’iter burocratico da seguire per richiedere il sussidio economico all’INPS sono consultabili nell’articolo: “Come avere la pensione di invalidità INPS 2021”.