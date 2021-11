La ricetta che vogliamo proporre oggi è un pieno di energie e gusto, ideale da proporre come merenda, ma anche come gustoso dessert a fine pranzo o come buonissimo pre-nanna.

Per la preparazione di questa velocissima ricetta occorrono solo 5 minuti e 2 ingredienti, un cachi maturo e del cacao amaro. Un dessert semplicissimo davvero ricco di gusto e molto nutriente e naturale, adatto anche ai vegani e ai vegetariani.

Un pieno di energie e di vitamine A e C questo gustoso budino cachi e cioccolato dal cuore cremosissimo buono da leccarsi i baffi

Un dolce davvero geniale, che si solidifica ottenendo la consistenza del budino, naturalmente e senza l’aggiunta di ingredienti chimici. Questo avviene grazie alla naturale pectina presente nel cachi.

La porzione che indichiamo di seguito è consigliata per una persona. Per aumentare le dosi basterà aumentare di un’unità la quantità del cachi e aggiungere di 100 grammi in 100 grammi il cacao a seconda delle porzioni.

Budino cacocacao

Ingredienti per una persona:

100 grammi di cacao amaro;

1 cachi maturo;

Procedimento

Lavare il cachi accuratamente; riporlo in un recipiente con tutta la buccia avendo cura di eliminare le foglie. Se si preferisce è possibile anche sbucciare il cachi. Aggiungere i 100 grammi di cacao amaro e con l’aiuto di un minipimer a immersione, frullare il composto. Riporlo in uno stampo di silicone o in uno stampino monoporzione in alluminio. Riporre in frigo per almeno un’ora. Se invece lo si gradisce della consistenza del budino, metterlo in frigo per almeno una notte intera.

Ed ecco che in meno di 5 minuti e una leggera attesa il nostro gustosissimo budino è pronto per essere servito con una spolverata di cacao a cui possiamo aggiungere delle mandorle in scaglie o delle noci pecan. Se gradiamo un gusto più deciso possiamo aggiungere all’impasto della cannella o della vaniglia.

Un dessert velocissimo e facile da gustare in qualsiasi momento della giornata senza sensi di colpa. Davvero, un pieno di energie e di vitamine A e C questo gustoso budino cachi e cioccolato dal cuore cremosissimo buono da leccarsi i baffi.

Una variante fit

Una variante per i più sportivi è quella di mescolare al cachi due cucchiai di proteine gusto cacao, per un dessert delizioso e che si sposa benissimo con il regime dietetico in corso.

Il cachi in cucina

Il cachi detto anche loto è un frutto prettamente autunnale, caratterizzato da un colorito arancio intenso. La sua polpa gelatinosa e zuccherina lo rende adatto ad essere consumato come deliziosa merenda, ma anche ideale da aggiungere in preparazioni dolci come il nostro gustosissimo budino al cacao o questa profumatissima e deliziosa torta al cioccolato ricca di vitamina C.