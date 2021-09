Di solito, il basilico lo usiamo come ingrediente per insaporire. Lo mettiamo sulla pizza, in alcuni sughi al pomodoro per gli spaghetti o come ingrediente fondamentale del pesto alla genovese. Certo, il suo gusto così intenso e deciso è perfetto per accompagnare i nostri piatti.

Tuttavia, molto raramente cuciniamo o mangiamo il basilico da solo. Non lo vediamo nemmeno mai come l’ingrediente principale di una preparazione. Invece, dato che è l’erba aromatica dei re, il basilico meriterebbe una preparazione tutta per lui. Oggi, noi di ProiezionidiBorsa vorremmo proporre al Lettore un piatto in cui il basilico è l’unico protagonista. Infatti, ecco come il basilico può diventare un antipasto gustosissimo da grande chef.

Ingredienti

10 foglie di basilico;

2 uova;

farina;

conserva di pomodoro;

olio extravergine di oliva;

1 scalogno;

sale e pepe.

Ecco come il basilico può diventare un antipasto gustosissimo da grande chef

In primo luogo, dobbiamo prendere le nostre foglie e lavarle per bene. Dato che le consumeremo praticamente da sole, dobbiamo essere sicuri di eliminare perfettamente ogni eventuale residuo di terra.

La regola è naturalmente quella di usare l’acqua fredda, freddissima, per lavare le foglie di basilico. In questo modo non rovineremo la struttura stessa delle foglie. A questo punto, passiamo un panno assorbente su tutte le foglie, facendo attenzione ad asciugarle per bene.

In seguito, prendiamo una ciotola e rompiamo le nostre due uova. Sbattiamole per creare l’ingrediente fondamentale per l’impanatura. In un piatto grande, poi, andiamo a versare la nostra farina e lo disponiamo vicino alla ciotola con l’uovo. A questo punto sarà facilissimo impanare le foglie di basilico. Le passiamo nell’uovo e poi nel piatto con la farina.

Dopo di che, prendiamo il nostro scalogno e lo tagliamo. Prendiamo, poi, una padella e facciamo dorare lo scalogno con un filo d’olio d’oliva. Versiamo la passata di pomodoro e la facciamo sudare.

Prendiamo ora un’altra padella e versiamo abbondante olio extravergine di oliva. Accendiamo il fuoco e capiamo che l’olio è pronto quando inizia a creare delle piccole bollicine. Andiamo a friggere ogni foglia di basilico per non più di 10, 15 secondi. In seguito, le disponiamo in un piatto su cui prima abbiamo messo un panno assorbente.

Prima di servirle, le saliamo e le coloriamo con un po’ di passata di pomodoro. Il piatto è pronto, buon appetito!

