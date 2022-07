Scegliere il perfetto costume da bagno per andare al mare non è mai così semplice. A differenza della maggior parte degli uomini, che scelgono il costume solo in base al colore, per noi donne non è così.

Ci sono diverse caratteristiche da considerare, compresa la più importante, cioè la vestibilità.

Infatti, un costume, per essere davvero perfetto, dovrebbe essere comodo, riuscendo comunque a valorizzare al meglio il fisico. Ognuna di noi ha caratteristiche fisiche diverse: c’è chi ha i fianchi più o meno larghi, ad esempio, e chi ha il seno più o meno grosso. La taglia del seno, in particolare, è un criterio fondamentale da tenere in considerazione per la scelta del costume.

Seno grosso e seno piccolo

Solitamente, non si ha mai quel che si vorrebbe. Generalmente, infatti, chi ha il seno grande lo vorrebbe più piccolo e viceversa. In entrambi i casi, però, esistono vantaggi e svantaggi.

Il seno grande, infatti, attira gli sguardi ed è indubbiamente molto attraente. Il problema è che, col tempo, può diventare cadente e molto pesante da sopportare, anche per la schiena. Oltretutto, non tutto l’abbigliamento sta bene con un seno grosso: vestiti, magliette e costumi, infatti, potrebbero risultare facilmente volgari.

Al contrario, invece, chi ha il seno piccolo potrà sicuramente indossare con maggiore facilità abiti e vestiti di tutti i tipi. Nonostante questo, spesso, chi ha un seno piccolo preferirebbe averlo più voluminoso.

Ecco, quindi, i consigli da seguire in base alla propria fisicità.

Ecco come scegliere il costume perfetto per un décolleté grande o piccolo e apparire più attraenti

Partiamo dalla scelta del costume per un seno grande.

Non tutti amano il ferretto, che potrebbe risultare scomodo. Chi lo tollererà bene, però, farà bene a comprare un costume dotato di ferretto, perfetto per sostenere e alzare visivamente il seno.

Via libera anche a coppe rigide e reggiseni a balconcino, che sostengono bene ed evitano di far fuoriuscire i rotolini di pelle dai lati.

Importante è anche la scelta delle spalline: quelle larghe, infatti, garantiranno sicuramente un maggiore sostegno.

I modelli di costume ideali per questo tipo di seno sono i costumi sportivi o quelli anni ’50. La parte alta di questi costumi, infatti, è solitamente rinforzata e pensata proprio per sostenere bene il seno.

Per quanto riguarda il reggiseno, invece, potremo scegliere il modello che ha battuto il record di vendite per comodità e compattezza.

Vediamo come valorizzare un seno piccolo

Passiamo, ora, alla scelta di un costume per chi ha un seno più piccolo. Chi ha questa caratteristica, solitamente vorrebbe far sembrare il proprio seno più grande.

Per riuscirci, quindi, si potrebbe optare per un costume con reggiseno imbottito. Altrimenti sarà perfetto anche un bikini a triangolo, con spalline sottili da legare in tanti modi diversi.

Incrociando le spalline dietro al collo, il seno sembrerà subito più grande e voluminoso. Ecco come scegliere il costume perfetto per valorizzare il nostro fisico, faremo sicuramente la scelta migliore.

Lettura consigliata

I 3 consigli d’oro per abbronzarsi bene e velocemente, senza bruciarsi e mantenendo la pelle dorata anche per settimane