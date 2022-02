Spesso si dice che il benessere del corpo parta dai piedi. Tutti avranno sperimentato almeno una volta il fastidio dei piedi gelidi che diffondono il freddo in tutto il resto del corpo. Ecco il motivo per cui è importantissimo prendersene cura e dedicare il giusto tempo al loro benessere.

Per alleviare il problema dei piedi freddi, si può provare ogni sera un rimedio naturale che stimolerebbe la circolazione.

Un’altra questione sono i talloni duri e screpolati. La soluzione più comune in questi casi è usare la pietra pomice, ma non è l’unica. Ci sarebbe anche un trattamento naturale per renderli più morbidi e profumati.

Contro la pelle secca e dura dei talloni screpolati aiuterebbe questo efficace trattamento naturale oltre alla solita pietra pomice

Se ci siamo stufati della pietra pomice e vogliamo provare anche qualcosa di diverso per il benessere dei nostri talloni, possiamo ricorrere a un trattamento naturale. Si tratta anche di una vera e propria coccola da concedersi per rilassarsi dopo una giornata lunga e faticosa.

Tutto inizia con un caldo pediluvio profumato.

Bisogna riempire una bacinella con acqua, un cucchiaio di bicarbonato, un cucchiaino di miele e tre gocce di olio essenziale di geranio o di rosa.

A questo punto, immergere i piedi nella bacinella con l’acqua calda e lasciarli in ammollo per circa 15 minuti, o finché non diventa fredda.

Dopodiché, bisogna avvolgere i piedi con un asciugamano e tamponarli con delicatezza lasciandoli umidi.

Come preparare uno scrub e una maschera fai da te per avere piedi morbidi e lisci

Contro la pelle secca e dura dei talloni, dopo il pediluvio si può fare un piacevole scrub per ammorbidirla ed eliminare le cellule morte.

Delicato, ma efficace, è ad esempio lo scrub con yogurt e semolino, da applicare sulla pelle ancora umida. In alternativa, si può usare un sapone levigante fai da te con ingredienti naturali da preparare a casa qualche giorno prima.

Si può quindi procedere applicando il prodotto naturale su tutto il piede, concentrandosi sulle parti più ruvide, in primis sui talloni. Una volta finito questo passaggio, risciacquare i piedi eliminando ogni residuo e asciugarli tamponandoli senza sfregare.

Infine, è arrivato il momento dell’idratazione. Per idratare i piedi si può preparare una maschera con limone, bicarbonato e olio d’oliva o di mandorla. Dopo circa 10 minuti, rimuoverla con acqua tiepida e asciugare i piedi.

Se non si ha troppo tempo a disposizione, si può passare direttamente alla crema idratante. Chi non ne possiede una specifica per i piedi, può unire una noce di burro di karité con una goccia di olio essenziale di lavanda. Si può approfittare di questo momento per fare un massaggio rilassante ai piedi, concentrandosi sulla pianta e sulle dita.