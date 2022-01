Pochi e semplici ingredienti che tutti hanno in casa possono diventare, in pochi passaggi, dei veri prodotti di bellezza. Il vantaggio di crearli da sé a casa è che, oltre al risparmio, si ottengono dei prodotti di qualità e totalmente naturali.

Per un’incredibile maschera nutriente fai da te per viso e capelli basterebbe ad esempio questo comune alimento, da conservare anche quando è scaduto.

Semplice da preparare e ottimo per rendere la pelle liscia e morbida è un sapone casalingo pronto con soli 3 ingredienti.

Gli ingredienti necessari per preparare le saponette all’olio d’oliva e mandorle

Per ammorbidire e levigare la pelle in modo naturale, fare le proprie saponette in casa è un’ottima soluzione. È anche un modo per recuperare i residui di saponette eventualmente avanzati nel tempo.

Il sapone base sarebbe quello di Marsiglia, che si potrebbe già aver usato per avere specchi puliti e senza aloni in 5 minuti. Potrebbero quindi essere avanzati alcuni residui, da riutilizzare in questa semplicissima ricetta.

Per una pelle liscia come seta grazie a questo sapone casalingo, basta seguire un procedimento accessibile a tutti e che non richiede attrezzi particolari. Saranno innanzitutto necessari pochi ingredienti:

un pezzo di sapone di Marsiglia naturale al 100% da 300 grammi;

250 grammi di mandorle sgusciate, ma non pelate;

3 cucchiai di olio extravergine d’oliva;

acqua quanto basta.

Prima di procedere, assicurarsi di avere tutti gli ingredienti, due pentole capienti e un mestolo di legno. Serviranno anche una grattugia, ma non la stessa usata per gli alimenti, e degli stampini in silicone.

Per una pelle liscia come seta ecco il sapone casalingo con olio d’oliva e un ingrediente segreto dal potere levigante

Prima di tutto, grattugiare o tagliare a scaglie il pezzo di sapone. Scaldarle a bagnomaria in una pentola capiente finché non saranno sciolte e continuare a mescolare. Intanto, polverizzare le mandorle in un tritatutto e unirle al sapone. Aggiungere anche l’olio e mescolare bene finché tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati.

Procurarsi degli stampi in silicone dove versare il sapone e lasciar raffreddare per 2 ore. Può essere utile spolverare prima gli stampi con del talco.

Quando non è più caldo, estrarre il sapone dagli stampi ed eventualmente limarlo per perfezionarne la forma.

Far asciugare le saponette per qualche giorno in modo uniforme, girandole di tanto in tanto.

