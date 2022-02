Conosciamo tutti le favolose proprietà delle erbe aromatiche e il loro grande valore. Sono molto apprezzate fin dai tempi antichi, infatti erano utilizzate sia per insaporire le pietanze sia per conservare i cibi.

Sono facilmente coltivabili in giardino o sul balcone di casa e non necessitano di particolari cure.

Nelle ricette tradizionali e regionali le erbe aromatiche svolgono un ruolo fondamentale. Pensiamo, ad esempio, al basilico, protagonista indiscusso del famoso pesto alla genovese.

Alcune piante non sono solo preziose in cucina, ma giocherebbero anche un ruolo fondamentale per la nostra salute. Possono, anche, sostituire perfettamente il sale. Come, ad esempio, questa pianta che agirebbe, poi, anche sui dolori.

Potremmo fare il pieno di vitamina C e K con questa erba aromatica da seminare proprio a marzo

Dopo aver spiegato brevemente l’importanza delle erbe aromatiche, ora analizziamo, nello specifico, una pianta molto particolare. Parliamo dell’erba cipollina, con il suo caratteristico sapore delicato che ricorda quello della cipolla.

Una pianta perenne dalle foglie lunghe e sottili e dai fiori molto decorativi, che spuntano a fine primavera.

Può essere utilizzata sia secca che essiccata, perfetta per insaporire salse, zuppe, carne, pesce e frittate.

Apprezzata non solo per le sue proprietà organolettiche, ma anche per quelle nutrizionali. Infatti, sarebbe ricca di vitamina C per il sistema immunitario e di vitamina K, utile per la coagulazione del sangue.

Cosa succede a marzo

L’erba cipollina si può piantare all’aperto tra aprile e giugno. Ma possiamo anticipare l’operazione proprio a marzo, ricorrendo alla semina in semenzaio.

La semina diretta quindi deve avvenire in un ambiente protetto, per evitare che gli agenti atmosferici rovinino le piantine. I contenitori, poi, devono essere necessariamente forati per far fuoriuscire l’acqua in eccesso ed evitare i ristagni. Nel momento del trapianto in piena terra e all’aperto, dobbiamo innaffiare per bene il terreno e distanziare le piantine di circa 25 centimetri.

L’erba cipollina si propaga anche attraverso la divisione del cespo. Ma è un’operazione che deve essere effettuata in autunno, quando la pianta è in riposo vegetativo.

Non solo potremmo fare il pieno di vitamina C e altri elementi essenziali, ma l’erba cipollina è anche una pianta rustica molto semplice da curare.

Non teme il sole, le zone ombreggiate e necessita di innaffiature costanti durante l’estate. Raramente è attaccata da afidi e parassiti, anzi allontana molti insetti. Infatti, è spesso utilizzata come un repellente naturale.

Approfondimento

È incredibile ma basta macerare questa comunissima pianta per creare un antiparassitario naturale che protegge e rinvigorisce l’orto