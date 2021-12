Per chi ama scaldarsi d’inverno con delle golose zuppe, non c’è alimento più apprezzato dei legumi. Fonti di vitamine, proteine e fibre vegetali i ceci, i fagioli, le lenticchie e molti altri legumi sono una grande risorsa sia in tavola che da un punto di vista nutritivo. Tuttavia, per quanto golosi, spesso questi si dimostrano “croce e delizia” per chi ogni tanto fa fatica a digerirli.

A tal proposito potrebbe consolare il fatto che più di legumi e broccoli è questo errore che gonfierebbe la pancia come un pallone. Tuttavia esistono alcuni rimedi domestici che potrebbero aiutare a rendere maggiormente digeribili i legumi. Infatti, contro la pancia gonfia pochi conoscono questi semplici rimedi domestici che renderebbero i legumi più digeribili.

Ammollo e lavaggio

Iniziamo lavando accuratamente i nostri legumi in abbondante acqua per eliminare le prime scorie per poi metterli in ammollo. Naturalmente quando richiesto, i legumi devono essere ammollati per il tempo indicato sulla confezione. Questo aiuterebbe a ridurre i livelli di oligosaccaridi, potenziali responsabili di flatulenza e gonfiore, e acido fitico. È importante ammollare i legumi in acqua a temperatura ambiente non salata e cambiarla più volte nel corso della giornata.

A questo punto potremmo cominciare a rendere più digeribili i legumi già dalla fase di ammollo aggiungendo del bicarbonato all’acqua. Questo potrebbe contribuire ad ammorbidire le pareti cellulari e rendere più facile la digestione.

Trascorso il tempo di ammollo, possiamo cominciare la cottura sfruttando qualche piccolo trucco.

Segreti in cottura

Per una cottura ottimale sono indicate pentole dal fondo spesso, capaci di trattenere bene il calore, partendo da acqua fredda. Importante poi è la temperatura che non deve essere troppo alta per evitare shock termici che potrebbero indurire la cortica esterna. I legumi in cottura dovranno sobbollire dolcemente ed essere cotti con coperchio su temperature attorno ai 80°-90°.

Infine, sempre per evitare di indurire i legumi dovremo salarli solo a fine cottura favorendo una migliore cottura.

Infine, proprio in fase di cottura potremmo sfruttare le cosiddette erbe carminative, capaci di ridurre l’aria accumulata nello stomaco. Per aiutarci nella digestione, infatti, potremmo aggiungere in cottura dei semi di finocchio, dell’origano, cumino o alloro.

In alternativa per gli amanti della cucina orientale, anche l’alga Kombu sembrerebbe sortire un buon effetto digestivo.

Ultima spiaggia

Se tuttavia non volessimo ridurre ulteriormente il rischio di non digerire i legumi, potrebbe essere una buona soluzione scegliere quelli decorticati. In questo modo potremmo ridurre la quantità di fibre e carboidrati fermentabili.

